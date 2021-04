Die 1&1 Drillisch AG soll künftig unter dem Namen 1&1 AG firmieren. Über einen entsprechenden Vorschlag sollen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 26. Mai abstimmen. "Mit 1&1 besitzen wir eine der stärksten Marken im deutschen Telekommunikations- und Internetmarkt, die ein hohes Maß an Bekanntheit und Vertrauen genießt", sagte CEO Ralph Dommermuth. "Durch einen eindeutigen Auftritt wollen wir diese Markenstärke zukünftig auch am Kapitalmarkt effizient nutzen."

Centogene wächst durch seine Covid-19-Tests

Centogene hat im abgelaufenen Jahr erheblich von seinem Geschäft mit Covid-19-Tests profitiert. Das auf die Erforschung seltener Erbkrankheiten spezialisierte Unternehmen verbuchte einen Anstieg der Einnahmen um 163 Prozent auf 128,4 Millionen Euro - 89,3 Millionen davon wurden mit Testungen auf das Coronavirus erzielt. In den Kerngeschäften Pharma und klinische Diagnostik gingen die Einnahmen dagegen um 21 und 19 Prozent zurück.

Leifheit verdoppelt operativen Gewinn nahezu im 1. Quartal

Die Leifheit AG hat im ersten Quartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Das EBIT kletterte auf 8,3 Millionen von 4,3 Millionen Euro, wie der Haushaltswarenhersteller mitteilte. Der Umsatz stieg den vorläufigen Angaben zufolge um gut ein Viertel auf 86,2 Millionen Euro. Trotz der zuletzt unerwartet guten Entwicklung bleibt das Unternehmen mit Blick nach auf die kommenden Monate aber vorsichtig.

Curevac bestätigt Impfstofffahrplan - Verlust in 2020

Das Pharmaunternehmen Curevac rechnet weiterhin damit, die bedingte Marktzulassung für seinen Covid-19-Impfstoff bis Juni stellen zu können. Im Rahmen des rollierenden Zulassungsverfahrens seien der Zulassungsbehörde EMA bislang drei Datenpakete übermittelt worden, teilte das Unternehmen bei Vorlage der Bilanz für das abgelaufene Jahr mit. Bestätigt wurde ferner, dass bis zum Jahresende 300 Millionen Dosen von CVnCoV produziert werden sollen.

Glaxosmithkline von Bericht über Elliott-Einstieg beflügelt

Der Aktienkurs des britischen Pharmakonzerns Glaxosmithkline ist am Donnerstag von einem Bericht über einen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott Management beflügelt worden. Wie die Financial Times (FT) berichtet, soll der Hedgefonds eine "signifikante" Position in Glaxosmithkline aufgebaut haben. Die Aktie legte daraufhin um bis zu 8 Prozent zu.

Vinci baut Stromübertragung in Benin für 292 Millionen Euro aus

Frankreichs Infrastrukturkonzern Vinci hat einen Auftrag zum Ausbau der elektrischen Infrastruktur im westafrikanischen Benin bekommen. Der Vertrag über 292 Millionen Euro wurde zwischen der Tochtergesellschaft Vinci Energies und dem Finanz- und Energieministerium Benins unterzeichnet, und sieht den Bau von Stromübertragungs- und Verteilungsinfrastrukturen in den nächsten drei Jahren vor, wie der Mutterkonzern mitteilte.

Citigroup verdient im 1. Quartal deutlich mehr als erwartet

Die Citigroup hat das erste Quartal 2021 deutlich über den Markterwartungen abgeschlossen. Die US-Großbank konnte den Nettogewinn nach eigenen Angaben auf 7,9 Milliarden US-Dollar mehr als verdreifachen. Je Aktie verdiente sie 3,62 Dollar nach 1,05 Dollar im Vorjahr, und übertraf damit den Analystenkonsens von 2,60 Dollar je Aktie deutlich. Die Einnahmen gingen auf 19,3 von 20,7 Milliarden Dollar zurück.

Merck & Co stoppt Studie mit Covid-19-Mittel bei Krankenhauspatienten

Merck & Co. sowie sein Partner Ridgeback Biotherapeutics werden eine Studie an hospitalisierten Covid-19-Patienten mit dem experimentellen Medikament Molnupiravir nicht fortsetzen. Es sei nicht gelungen, den Erkrankten zu helfen, heißt es in einer Mitteilung der Pharmaunternehmen. Für Ärzte, die nach wirksamen Behandlungsoptionen gegen die Krankheit suchen, ist dies ein weiterer Rückschlag.

Blackrock-Gewinn springt in Erwartung einer Erholung von Covid-19

Blackrock hat seinen Quartalsgewinn im ersten Quartal um 49 Prozent gesteigert. Der Vermögensverwalter profitierte von anziehenden Finanzmärkten und der Bereitschaft von Anlegern, auf eine wirtschaftliche Erholung zu setzen. Blackrock verbuchte einen Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar oder 7,77 Dollar je Aktie, nach 806 Millionen Dollar oder 5,15 Dollar je Aktie im Vorjahr.

Thermo Fisher Scientific kauft PPD für 17,4 Milliarden Dollar

Thermo Fisher Scientific übernimmt den Pharma-Dienstleister PPD für 17,4 Milliarden Dollar in bar. PPD-Aktionäre bekommen 47,50 Dollar pro Aktie in bar, wie beide Seiten vereinbarten. Überdies schultert Thermo Fisher auch etwa 3,5 Milliarden Dollar Schulden von PPD. Dies ist der jüngste Zusammenschluss von zwei Unternehmen, die klinische Studien für Pharmaunternehmen durchführen und andere Dienstleistungen anbieten.

