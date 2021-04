Apple Music enthüllt Bezahlung für gestreamte Musiktitel

Apple Music zahlt den Künstlern auf seinem Streamingdienst 1 Cent per Stream. Dies geht aus einem Brief an die Künstler her, in den das Wall Street Journal Einblick hatte. Der Brief soll am Freitag auf dem Apple-Music-Künstler-Dashboard veröffentlicht werden.

China will Biontech/Pfizer-Impfstoff noch vor Juli zulassen - Kreise

China will offenbar die erste ausländische Covid-19-Impfung noch vor Juli genehmigen. Wie Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, steige der Druck von einheimischen Wissenschaftlern und ausländischen Geschäftsleuten, die Liste der heimischen Impfungen auszubauen. Chinesische Beamte hätten die klinischen Studiendaten für den Coronavirus-Impfstoff der deutschen Biontech und dem US-Partner Pfizer unter die Lupe genommen und innerhalb der nächsten zehn Wochen könnten sie grünes Licht für den inländischen Vertrieb geben, sagen die Personen weiter.

Morgan Stanley profitiert von starkem Wertpapierhandelsgeschäft

Die US-Bank Morgan Stanley hat im ersten Quartal 2021 dank eines starken Wertpapierhandelsgeschäfts mehr eingenommen und verdient als erwartet. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg auf 3,98 Milliarden US-Dollar oder 2,19 Dollar je Aktie von 1,59 Milliarden Dollar oder 1,01 Dollar je Anteilsschein im Vorjahresquartal. Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten wies Morgan Stanley am Freitag einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,22 Dollar aus und übertraf damit die Analystenschätzung von 1,72 Dollar deutlich. Die Einnahmen kletterten um 60,7 Prozent auf 15,72 Milliarden Dollar und das Segment Institutional Securities verzeichnete ein Einnahmenwachstum von 65,6 Prozent auf 8,58 Milliarden Dollar.

