Zalando rechnet dank einer stärker als erwartet angelaufenen Frühjahrs-Sommer-Saison und weniger Retouren für das erste Quartal mit einem operativen Gewinn sowie Ergebnissen über den Konsens-Erwartungen im Markt.

EQS Group kauft Softwareanbieter C2S2

Die EQS Group AG hat ihre Option zum Erwerb aller Geschäftsanteile an der C2S2 GmbH ausgeübt und übernimmt damit den Anbieter für Policy Management vollständig. C2S2 vertreibt eine Software zur verständlichen Kommunikation von Unternehmensrichtlinien, wie EQS mitteilte.

Secunet Security Networks erhöht nach gutem 1Q Jahresprognose

Die Secunet Security Networks AG wird nach einem guten Jahresauftakt zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Wie das Unternehmen mitteilte, erhöht es dank der guten Quartalszahlen und des hohen Auftragsbestands die Prognose für 2021.

Siltronic erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Die Siltronic AG hat sich im ersten Quartal von der Delle im Vorjahreszeitraum erholt und den Jahresausblick angehoben. Das Unternehmen rechnet 2021 nun mit einer Steigerung der abgesetzten Waferfläche von mindestens 15 Prozent statt von 8 bis 12 Prozent, wie Siltronic mitteilte. Der Umsatz soll deshalb um mindestens 10 Prozent zulegen.

Washtec erhöht Umsatzprognose für 2021

Die Washtec AG wird dank eines höheren Auftragseingangs zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Wie der Hersteller von Waschanlagen mitteilte, erhöht er seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

Caixabank will nach Bankia-Fusion 8.291 Stellen abbauen - Gewerkschaft

Die spanische Caixabank will im Zuge ihrer Restrukturierung nach der Fusion mit der Konkurrentin Bankia 8.291 Arbeitsplätze abbauen und 1.534 Filialen schließen. Das gab die spanische Gewerkschaft Comisiones Obreras bekannt. Der Stellenabbau solle durch freiwillige Abgänge umgesetzt werden.

Kering profitiert von Wachstum bei Gucci und E-Commerce

Der Luxusgüterkonzern Kering hat im ersten Quartal von einem starken Wachstum im Bereich E-Commerce und in den Regionen Asien-Pazifik sowie Nordamerika profitiert. Der Umsatz legte kräftig zu und übertraf die Erwartungen, auch weil die größte Marke Gucci wieder wuchs.

Abbott Laboratories profitiert von Corona-Tests

Abbott Laboratories hat im ersten Quartal dank höherer Diagnostikeinnahmen mit Covid-19-Testservices einen höheren Umsatz und Gewinn erzielt. Das in Abbott Park, Illinois, ansässige Unternehmen für Gesundheitsprodukte erzielte einen verwässerten Gewinn von 1 US-Dollar pro Aktie, nach 31 Cents im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Boeing setzt Rentenalter für CEO David Calhoun herauf

Boeing will seinen kurz vor dem Rentenalter stehenden CEO David Calhoun länger halten. Wie der Konzern mitteilte, hat er die Altersgrenze für den Vorstandschef auf 70 von 65 Jahren heraufgesetzt. Zudem meldete Boeing, dass CFO Gregory Smith im Juli in den Ruhestand geht.

J&J mit Umsatz und Gewinn über den Erwartungen; erhöht Dividende

Johnson & Johnson (J&J) hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Der US-Konzern verwies auf die Stärke in seinem Pharmageschäft und die anhaltende Erholung bei medizinischen Geräten.

EMA bleibt bei Empfehlung für J&J-Impfstoff

Wie auch beim Impfstoff von Astrazeneca hält die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) trotz Berichten über Blutgerinnsel grundsätzlich an ihrer positiven Risikobewertung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson fest. Es gebe zwar "eine mögliche Verbindung" zwischen dem Vakzin und dem vereinzelten Auftreten von Blutgerinnseln, erklärte die in Amsterdam ansässige Behörde am Dienstag. Der Nutzen des Impfstoffes des US-Unternehmens überwiege aber die Risiken.

Philip Morris übertrifft Erwartungen

Der Tabakkonzern Philip Morris International Inc hat seinen Gewinn im ersten Quartal dank der Zigaretten-Alternative Iqos gesteigert und den Jahresausblick angehoben.

Procter & Gamble übertrifft Erwartungen im dritten Quartal

Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat im dritten Geschäftsquartal weiterhin von der starken Nachfrage nach höherpreisigen Reinigungsmitteln und Mundpflegeprodukten vor allem in Nordamerika und China profitiert. Der Konzern übertraf bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten.

