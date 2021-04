Der Waschanlagenhersteller Washtec wehrt sich gegen die Forderung eines Großaktionärs mit Blick auf die Kapitalrücklage von 50 Millionen Euro. Die Vorschläge von Paradigm Capital Value Fund liefen darauf hinaus, die Kapitalrücklage künftig ganz oder teilweise an die Aktionäre auszukehren, so Vorstand und Aufsichtsrat in einer Stellungnahme.

BBVA will fast 3.800 Stellen abbauen - Gewerkschaft

Die spanische Großbank BBVA will nach Gewerkschaftsangaben 3.798 Arbeitsplätzhe abbauen und rund 530 Filialen schließen. Die meisten der Filialen, die geschlossen werden sollen, befinden sich in der Region Katalonien, sagte Jorge Villarino von der Gewerkschaft Comisiones Obreras dem Wall Street Journal.

Ryanair-CEO erwartet moderate Verluste über die nächsten 12 Monate

Ryanair-CEO Michael O'Leary geht für seine Airline nicht vor dem Quartal bis Ende März 2023 von einer vollständigen Erholung der Passagierzahlen aus. Er rechnet damit, dass die Airline über die nächsten 12 Monate moderate Verluste macht.

Vinci steigert Umsatz leicht - weiterhin kein konkreter Ausblick

Der Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci hat im ersten Quartal dank eines soliden Geschäfts auf dem Heimatmarkt Frankreich etwas mehr umgesetzt. Einen konkreten Ausblick für das laufende Jahr traut sich die Vinci SA mit Blick auf die herrschende Unsicherheit weiterhin nicht zu. Eine Erholung auf das Niveau von 2019 werde es aber nicht geben.

Vivendi-Umsatz steigt dank Universal Music

Die Vivendi SE hat ihren Umsatz im ersten Quartal dank der starken Leistung des Hauptgeschäfts Universal Music Group gesteigert. Die Einnahmen des Medienkonzerns kletterten auf 3,90 Milliarden von 3,87 Milliarden Euro im ersten Quartal 2020, wie das Unternehmen mitteilte.

American Airlines grenzt Quartalsverlust ein; sieht bessere Nachfrage

American Airlines hat ihren Verlust im ersten Quartal eingegrenzt und sieht Anzeichen einer Erholung der Nachfrage im zweiten Quartal, wie CEO Doug Parker sagte.

AT&T verdient mehr als erwartet

Der Medien- und Telekommunikationskonzern AT&T hat im ersten Quartal mehr Kunden in den Bereichen Mobilfunk, Breitband und Streaming gewonnen. AT&T steigerte seinen Gewinn deutlich, wozu allerdings auch ein nicht liquiditätswirksamer Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit seinen Pensionsverpflichtungen beitrug.

Blackstone macht Rekordgewinn im ersten Quartal

Die Investmentfirma Blackstone hat im ersten Quartal von ihrem Fokus auf schnell wachsende Unternehmen profitiert. Das US-Unternehmen steigerte den Wert seiner Investments stärker als der Markt und schaffte einen Rekordgewinn.

Coinbase kann nun doch weiter gehandelt werden

Der Handel mit der Coinbase-Aktie wird nun doch nicht eingestellt. Wie die Deutsche Börse mitteilte, stehen die bislang fehlenden Stamm- bzw Kennzeichnungsdaten (LEI) nun zur Verfügung.

