Die Europäische Arzneimittelagentur (Ema) will mehr Kapazitäten für die Herstellung von Corona-Impfstoffen. Das Komitee für Humanmedizin empfehle die Ausweitung der Kapazitäten in der Europäischen Union, teilte die Ema mit.

EU-Ausschuss gibt Abbvie grünes Licht für neue Leukämie-Therapie

Abbvie hat gute Chancen für eine EU-Zulassung seines Blutkrebs-Präparates Venclyxto in einer neuen Indikation. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) bei der Gesundheitsbehörde EMA gab nach Angaben des US-Biopharmaunternehmens eine positive Stellungnahme für die Behandlung von Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) ab.

Kim Kardashian und Kylie Jenner helfen Duftkonzern Coty aus der Krise

Der Duftkonzern Coty mit Marken wie Gucci, Hugo Boss oder Adidas setzt große Hoffnungen auf die Marken der Influencer-Schwestern Kim Kardashian und Kylie Jenner. Deren Social-Media-Reichweiten mit 400 Millionen Followern seien von unschätzbarem Wert, sagte die neue Coty-Chefin Sue Youcef Nabi dem Handelsblatt. "Kim und Kylie helfen Coty aus der Krise."

Gewinn von Honeywell sinkt nicht so stark wie befürchtet

Honeywell International hat im ersten Quartal bei stagnierenden Erlösen weniger verdient. Der Umsatzrückgang im Aerospace-Segment wurde von der Stärke in den Bereichen Sicherheit und Produktivität ausgeglichen. Die Erwartungen der Analysten übertraf der US-Konzern.

JP Morgan entschuldigt sich für Rolle in europäischer Super League

Die US-Großbank JP Morgan hat sich in einem ungewöhnlichen Schritt für ihre Rolle in der geplanten europäischen Fußball-Superliga entschuldigt. Sie bezeichnete die Finanzierung des mittlerweile kollabierten Projekts als Fehleinschätzung.

Stiko empfiehlt Johnson&Johnson-Impfstoff ohne Einschränkung

Die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts hat grünes Licht für die Vakzine des US-Herstellers Johnson&Johnson in Deutschland gegeben. Das Gremium habe sich am Donnerstag zum ersten Mal mit dem Impfstoff befasst und keine Einschränkung in Bezug auf die Empfehlung veranlasst, erklärte der Präsident Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, in Berlin.

Bald Entscheidung über Förderung für Teslas Batteriefabrik - Bericht

Eine Entscheidung über eine staatliche Förderung für die von Tesla geplante Batteriefabrik in Grünheide bei Berlin steht kurz bevor, berichtet das Handelsblatt. Hintergrund ist, dass Teslas geplante Batteriefabrik zum europäischen Batterieförderprogramm IPCEI gehört.

United Airlines plant für Juni mit 67 Prozent der Vorkrisen-Kapazität

Bei United Airlines geht der Aufbau der Kapazität voran. Die Airline plant, im Juni auf dem Heimatmarkt USA zwei Drittel der Kapazität von vor der Krise anzubieten.

