Die Deutsche Börse und die Commerzbank gehen eine strategische Partnerschaft mit dem Fintech 360X ein. Ziel der Partnerschaft ist es, neue digitale Marktplätze für existierende reale Vermögenswerte wie zum Beispiel Kunst und Immobilien auf Blockchain-Basis zu entwickeln. Die neuen Handelsplattformen sollen es Investoren ermöglichen, in bislang illiquide Vermögenswerte zu investieren.

LPKF verlängert CFO-Vertrag - Suche nach neuem CEO läuft

Die LPKF Laser & Electronics AG bindet Finanzvorstand Christian Witt für vier weitere Jahre an sich. Witts Vertrag wurde bis Ende April 2025 verlängert. Der Manager wird ab diesen Samstag als interimistischer Vorstandsvorsitzender agieren, weil der Aufsichtsrat bisher noch keinen Nachfolger für CEO Götz Bendele präsentiert hat, der im Februar überraschend seinen Abgang ankündigte.

Kartellamt erlaubt Übernahme von Dialog Semiconductor durch Renesas

Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen eine Übernahme des Chip-Produzenten Dialog Semiconductor durch den japanischen Microcontroller-Hersteller Renesas Electronics. Die deutschen Wettbewerbshüter hätten keine wettbewerblichen Bedenken hinsichtlich einer möglichen Integration der sich ergänzenden Produktpalletten der beiden Unternehmen, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.

AMS streicht Arbeitsplätze in der Osram-Zentrale

AMS streicht als neuer Eigner von Osram nach Informationen des Handelsblatts 140 Stellen in der Münchner Zentrale des Lichtkonzerns. Daneben sollten auch in Regensburg Arbeitsplätze wegfallen, schreibt die Zeitung unter Verweis auf Arbeitnehmerkreise. Ein Osram-Sprecher wollte sich zur Höhe des Stellenabbaus nicht äußern.

Wirecard-Insolvenzverwalter findet Käufer für Vietnam-Tochter

Bei der Verwertung der insolventen Wirecard ist Insolvenzverwalter Michael Jaffe ein weiterer Abschluss gelungen. Nach einem internationalen Bieterverfahren verkauft eine Tochter der Wirecard Sales International Holding GmbH ihre Anteile an der Wirecard (Vietnam) Company Limited an das südkoreanische Kreditkartenunternehmen BC Card Co Ltd.

Caterpillar verdient dank höherer Nachfrage deutlich mehr

Eine höhere Nachfrage hat dem Baumaschinenhersteller Caterpillar im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnanstieg beschert. Die Erwartungen übertraf der US-Konzern. Der Nettogewinn stieg auf 1,53 Milliarden US-Dollar von 1,1 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,87 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,94 Dollar gerechnet.

McDonald's übertrifft im 1. Quartal Markterwartungen

Die Fastfood-Kette McDonald's hat im ersten Quartal 2021 die Markterwartungen übertroffen. Der Nettogewinn siteg dank starker US-Verkäufe auf 1,54 Milliarden US-Dollar oder 2,05 Dollar je Aktie von 1,11 Milliarden bzw 1,47 Dollar je Aktie vor einem Jahr. Bereinigt verdiente die McDonald's Corp 1,92 Dollar je Aktie und damit mehr, als Analysten mit im Mittel 1,81 Dollar je Anteilsschein erwartet hatten.

Mastercard übertrifft im ersten Quartal die Erwartungen

Der Kreditkartenkonzern Mastercard hat seinen Umsatz im ersten Quartal gesteigert. Das Bruttotransaktionsvolumen in US-Dollar legte zu, das grenzüberschreitende Volumen ging jedoch weiter zurück. Der Gewinn des Kartenunternehmens stieg auf 1,83 Milliarden Dollar bzw. 1,83 Dollar pro Aktie, von 1,69 Milliarden bzw. 1,68 Dollar je Anteil im Vorjahreszeitraum.

Tabakkonzern Altria verdient wegen geringerer Verkäufe weniger

Der Tabakwarenhersteller Altria hat im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht und eine Abschreibung auf den Wert seiner Vaping-Marke Juul auf die Bücher genommen. Der dem Konzern zurechenbare Gewinn sank auf 1,42 Milliarden US-Dollar von 1,55 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente die Altria Group 77 US-Cents nach 83 Cents. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,07 je Anteil.

Nyse-Betreiber ICE verdient trotz höherem Umsatz weniger

Die Intercontinental Exchange Inc (ICE) hat im ersten Quartal 2021 wegen höherer Kosten etwas weniger verdient. Der Nettogewinn ging auf 646 Millionen von 650 Millionen US-Dollar vor einem Jahr zurück, während der Umsatz auf 1,8 von 1,56 Milliarden Dollar zulegte. Zugleich stiegen die operativen Ausgaben spürbar auf 905 von 677 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 1,34 Dollar die Konsensschätzung von 1,31 Dollar.

