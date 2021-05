Axa hat seine Einnahmen im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis gesteigert, angetrieben durch Wachstum in den bevorzugten Segmenten des Unternehmens. Die Einnahmen erreichten 30,7 Milliarden Euro, ein Plus von 2 Prozent auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz im Bereich der bevorzugten Segmente belief sich auf 19,9 Milliarden Euro, ein Plus von 3 Prozent auf vergleichbarer Basis, wobei die Vermögensverwaltung mit 17 Prozent den größten Zuwachs im Jahresvergleich schaffte.

Stellantis bereitet zweite Schicht im Werk Rüsselsheim vor

Das Werk Rüsselsheim des Stellantis-Konzerns bekommt ab Herbst eine zweite Schicht. Wie der Konzern mitteilte, sollen durch die Einführung der zweiten Schicht an dem Opel-Standort noch in diesem Jahr 300 zusätzliche Stellen in der Fertig- und Endmontage entstehen.

Ferrari verschiebt Gewinnziel für 2022

Der Sportwagenhersteller Ferrari NV hat Umsatz und Gewinn im ersten Quartal gesteigert und 2021 das Erreichen des oberen Endes der Jahresprognose in Aussicht gestellt. Die Finanzziele für 2022 verschob Ferrari aber aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr nach hinten.

Billigflieger Norwegian streicht bis zu 1.200 Jobs in Spanien

Der wegen der Corona-Krise schwer angeschlagene Billigflieger Norwegian Air Shuttle streicht in Spanien bis zu 85 Prozent der Jobs. 1.200 Stellen fielen weg, teilte Norwegian am Dienstag mit; von fünf Stützpunkten werde die Airline nur zwei weiterhin nutzen, Malaga und Alicante in Südspanien.

Pfizer profitiert im 1. Quartal von Corona-Impfstoff

Der US-Pharmakonzern Pfizer Inc hat die Umsatzprognosen für seinen Impfstoff gegen Covid-19 im laufenden Jahr deutlich erhöht, nachdem die Verkäufe des Vakzins in den ersten drei Monaten 2021 einen höheren Quartalsgewinn beschert hatten.

May 04, 2021 12:45 ET (16:45 GMT)