Ein Komitee der New Yorker Börse (NXSE) hat seine Entscheidung bestätigt, die American Depositary Shares der China Unicom (Hong Kong) Ltd von der Börse zu nehmen. Das teilte der chinesische Telekommunikationskonzern mit.

Aktionärsberater begehren gegen Cineworld-Gehaltspolitik auf

Die Cineworld Group steht vor einer möglichen Aktionärsrevolte auf ihrer Jahreshauptversammlung am kommenden Mittwoch. Aktionärsberater haben den Anlegern empfohlen, die Vergütungspolitik des Unternehmens bei ihrem Management abzulehnen.

Philip Morris will in 10 Jahren keine Zigaretten mehr in Japan verkaufen

Der Tabakkonzern Philip Morris hat angekündigt, er wolle in zehn Jahren keine herkömmlichen Zigaretten mehr in Japan verkaufen. "Wir möchten, dass Japan der erste Markt wird", sagte Konzernchef Jacek Olczak der japanischen Zeitung Nikkei. Philip Morris wolle "binnen zehn Jahren eine rauchfreie Gesellschaft verwirklichen". Der Konzern setzt stattdessen auf sogenannte Heat-not-Burn-Produkte, bei denen Tabak erhitzt wird.

