Im Gezerre um die weitere Gewährung von Staatshilfen für die angeschlagenen MV Werften hat sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zuversichtlich gezeigt. Es werde alles dafür getan, "damit es zu einer vernünftigen und tragfähigen Lösung kommt", sagte er zum Auftakt der 12. Nationalen Maritimen Konferenz. "Wir wollen, dass der maritime Schiffbau und dass auch der Kreuzfahrtschiffbau nicht nur überleben, sondern stark bleiben."

Qbeyond bestätigt nach gutem 1. Quartal Jahresprognose

Die Qbeyond AG hat ihren Umsatz im ersten Quartal um 10 Prozent auf 37,5 Millionen Euro gesteigert. Das EBITDA verbesserte sich um 1,8 Millionen auf 0,7 Millionen Euro. Der IT-Dienstleister verwies darauf, dass drei Viertel der Einnahmen wiederkehrend sind. Unter dem Strich wurde der Verlust auf 3,5 von 5,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum verringert.

Uniper, Fortum wollen mit neuer Aufgabenteilung Millionen sparen

Der Energieversorger Uniper und sein finnischer Mutterkonzern Fortum haben die angekündigte Aufteilung ihrer Geschäftsfelder konkretisiert, um weitere Synergien zu heben. Demnach soll Fortum künftig den Betrieb der Wasserkraftanlagen beider Unternehmen in den nordischen Ländern sowie den physischen Handel leiten. Uniper hingegen werde die Führung bei der Entwicklung des Wind- und Solar- sowie des Wasserstoffgeschäfts übernehmen.

Amazon bringt kontaktlose Zahlmethode Amazon One nach New York

Amazon erhöht die Verbreitung seiner Bezahlmethode Amazon One. Die biometrische Technologie, die es Kunden erlaubt, mit dem Scan der Handfläche zu bezahlen, wird es künftig auch in einer Filiale des Ladens Amazon Go in New York geben. Amazon One gibt es bereits in mehr als einem Dutzend Zweigstellen in Seattle.

