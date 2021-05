Tui hat eine Nachfolgerin für seine scheidende Personalvorständin im eigenen Haus gefunden: Der Reisekonzern hat Sybille Reiß zum 1. Juli zur neuen Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bestellt. Sie übernimmt neben dem Personalressort auch die Verantwortung für den Bereich Security, Health and Safety von Elke Eller, die im Dezember 2020 angekündigt hatte, ihren im Herbst 2021 planmäßig auslaufenden Vorstandsvertrag nicht erneut verlängern zu wollen.

S&P erhöht Bilfinger auf BB; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) gesteht der Bilfinger SE eine höhere Bonitätseinstufung zu. Die Agentur hat das Rating auf BB von BB- erhöht. Der Ausblick ist stabil. Der Erlös aus dem Verkauf von Apleona von 458 Millionen in bar verschaffe Bilfinger eine höhere finanzielle Flexibilität. S&P geht davon aus, dass der Konzern dies größtenteils in sein Geschäft investiert, um seine Marktposition zu stärken und Größenvorteile zu nutzen. Zudem erwartet S&P, dass sich der Umsatz und die EBITDA-Marge dank des guten wirtschaftlichen Umfelds und Kostensenkungen erholen werden.

Exasol erzielt Umsatzsprung im 1. Quartal

Das Technologieunternehmen Exasol hat im ersten Quartal den Umsatz spürbar gesteigert. Den Erlösausblick für das laufende Jahr bekräftigte das Unternehmen aus Nürnberg laut Mitteilung. Zudem stellte die Exasol AG für die kommenden Jahre weiteres Wachstum in Aussicht: 2024 soll der wiederkehrende Umsatz über 100 Millionen Euro liegen - das wäre in etwa eine Verdreifachung des für 2021 erwarteten Werts.

Hochtief steigert Gewinn leicht - 31 Prozent mehr Neugeschäft

Hochtief hat sein Ergebnis in den ersten drei Monaten anders als erwartet auch unter den Bedingungen der Coronavirus-Pandemie verbessert. Der operative Konzerngewinn stieg auf vergleichbarer Basis um 2 Prozent von 99 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 92 Millionen Euro operativem Konzerngewinn gerechnet. Das wären 6 Prozent weniger als im Vorjahr gewesen.

Meinauto verschiebt Börsengang wegen ungünstiger Marktbedingungen

Der Online-Autohändler Meinauto verschiebt seinen geplanten Börsengang wegen der derzeit ungünstigen Marktbedingungen. Die Entscheidung sei gemeinsam mit dem bisherigen Gesellschafter Hg getroffen worden. Die Erstnotierung der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse war ursprünglich für den 12. Mai vorgesehen. Eine Notierung an der Frankfurter Börse werde aber weiterhin angestrebt, sobald sich die Marktbedingungen stabilisieren.

Patrizia bestätigt Prognose nach solidem Jahresauftakt

Der Immobilieninvestor Patrizia hat im ersten Quartal von höheren Gebühreneinnahmen profitiert. Das SDAX-Unternehmen verdiente sowohl operativ als auch nach Steuern mehr als im Vorjahr. Den Ausblick auf 2021 bestätigte die Patrizia AG.

Patrizia beschließt Aktienrückkauf für bis zu 50 Millionen Euro

Der Immobilienkonzern Patrizia hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro beschlossen. Im Zeitraum vom 12. Mai bis spätestens 31. Dezember 2021 sollen eigene Aktien bis zu diesem Gesamtkaufpreis über die Börse erworben werden. Auf Basis des derzeitigen Kursniveaus wären dies den Angaben zufolge bis zu 2.314.814 Aktien und rund 2,5 Prozent des Grundkapitals.

EU-Kommission will Astrazeneca gerichtlich zu Impfstofflieferungen zwingen

Die EU-Kommission will die Belieferung der Mitgliedstaaten mit Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca gerichtlich erzwingen. "Wir wollen, dass das Gericht das Unternehmen anweist, (im zweiten Quartal) 90 Millionen zusätzliche Dosen zu liefern", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Dann hätte der Hersteller mit insgesamt 120 Millionen Dosen in der ersten Jahreshälfte so viel geliefert, wie er ursprünglich für die ersten drei Monate vertraglich zugesichert hatte.

US-Hypothekenanbieter Better geht mit Hilfe von Spac an die Börse

Der US-Hypothekenanbieter Better Holdco geht im Zuge einer Fusion mit dem Akquisitionsvehikel (Spac) Aurora Acquisition Corp. an die Börse. Die Transaktion spiegele eine implizierte Bewertung des Unternehmens von 6,9 Milliarden US-Dollar bzw. inklusive externer Investitionen von 7,7 Milliarden Dollar wider. An der Transaktion beteiligt sich auch die Softbank-Tochter SB Management Ltd., die nach Abschluss der Transaktion 1,5 Milliarden Dollar im Zuge einer sogenannten PIPE-Transaktion - "Private Investment in Public Equity" - in Better investieren werde.

Uber Eats und Wettbewerber müssen Auslieferer in Spanien anstellen

Der US-Konzern Uber und andere Betreiber von Plattformen für Essenslieferdienste in Spanien müssen ihre aktuellen Beschäftigungsmodelle ändern, bei denen kleine Aufträge kurzfristig an unabhängige Freiberufler vergeben werden. Dafür haben sie drei Monate Zeit.

Hamburger Datenschutzbehörde verbietet Facebook Verarbeitung von Whatsapp-Daten

Die Hamburger Datenschutzbehörde hat Facebook die Verarbeitung von Nutzerdaten des Messengerdienstes Whatsapp zu eigenen Zwecken verboten. Das Verbot werde im Rahmen eines Dringlichkeitsverfahrens für drei Monate erlassen. Hintergrund ist ein umstrittenes Update bei Whatsapp, dem Nutzerinnen und Nutzer bis zum 15. Mai zustimmen sollen. Zuletzt war internationale Kritik lautgeworden, dass durch das Update Nutzerdaten von Whatsapp in die Hände des Tech-Giganten Facebook gerieten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2021 12:31 ET (16:31 GMT)