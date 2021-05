In Großbritannien ermittelt die Anti-Korruptions-Behörde (SFO) wegen Betrugsverdachts gegen den Konzern von Milliardär Sanjeev Gupta, der einer der größten Kunden der insolventen Greensill-Bank war. Die SFO ermittelt wegen Verdachts auf Betrug, betrügerischen Handel und Geldwäsche mit Blick auf die Finanzierung und das Verhalten von Firmen in der Gupta Family Group Alliance (GFG Alliance) - eingeschlossen die finanziellen Verabredungen mit der Greensill Capital UK.

Behörden in Hongkong frieren Vermögen von Medienunternehmer Lai ein

Die Behörden in Hongkong haben das Vermögen des Peking-kritischen Medienunternehmers Jimmy Lai eingefroren. Wegen Verstoßes gegen das sogenannte nationale Sicherheitsgesetz seien Lais Anteile an seiner Mediengruppe Next Digital sowie das Guthaben auf örtlichen Bankkonten von drei seiner Unternehmen eingefroren worden.

