Das Beratungsunternehmen Aon plc verkauft sein deutsches Beratungsgeschäft für betriebliche Versorgungssysteme an die Lane Clark & Peacock (LCP). Damit würden Vorbehalte der Europäischen Kommission aus dem Weg geräumt, die der geplanten Fusion mit Willis Towers Watson noch im Weg stehen, teilte das Unternehmen mit.

AT&T spaltet Warnermedia an Unterhaltungskonzern Discovery ab

Der US-Telekomkonzern AT&T Inc wird seine weitläufige Warnermedia-Sparte in das Medienunternehmen Discovery Inc einbringen. Damit löst der Telekommunikationsriese seine Wette auf die Medien auf. AT&T erhält 43 Milliarden US-Dollar in bar und Schuldverschreibungen , wie beide Unternehmen mitteilte. AT&T-Aktionäre sollen Aktien erhalten, die 71 Prozents des neuen Unternehmens repräsentieren, während die Aktionäre von Discovery den Rest besitzen sollen, fügten die Unternehmen hinzu.

Carnival nimmt einige Kreuzfahrten in Europa und der Karibik wieder auf

Die Kreuzfahrtgesellschaft Carnival Corp wird sieben ihrer Marken im Sommer wieder teilweise in den Betrieb schicken. Die Schiffe der Marken AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn und P&O Cruises von Häfen in Europa und der Karibik ablegen, teilte Carnival Corp mit.

United Airlines erweitert Flugplan für Juli

Die United Airlines Holdings Inc will die Kapazität im Juli erhöhen und hunderte von Flügen hinzufügen, da inzwischen mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft sind. Die in Chicago ansässige Fluggesellschaft teilte mit, dass sie mehr als 400 tägliche Flüge zu ihrem Juli-Flugplan hinzufügt und die Verbindungen in wiedereröffnete Städte in Europa erhöht.

Elon Musk besucht Baustelle der Tesla "Giga-Factory" in Brandenburg

Tesla-Chef Elon Musk ist am Montag zu einem Besuch der Baustelle der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin angereist. Musk kam am späten Montagmorgen auf der Baustelle an, auf der das erste Werk des US-Unternehmens in Europa entsteht. Der Besuch habe einen "technischen Charakter" und es seien keine "politischen Treffen" mit der Landesregierung angesetzt, erklärte der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Sonntag auf Twitter.

May 17, 2021