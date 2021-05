Der Vorstandsvorsitzende des Gesundheitskonzerns Fresenius, Stephan Sturm, ist nach wie vor zuversichtlich, dass der DAX-Konzern seine mittelfristigen Ziele erreichen kann. Demnach geht die Fresenius SE & Co KGaA im Zeitraum 2020 bis 2023 unverändert von einem durchschnittlichen jährlichen organischen Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent aus. Im gleichen Zeitraum soll der Nettogewinn pro Jahr im Schnitt um 5 bis 9 Prozent zulegen.

Eon-Aktionäre besorgt über Rendite und Ausschüttungsquote

Vor der Hauptversammlung des Energieversorgers Eon haben Aktionäre sich besorgt über die künftige Rendite des Wertpapiers gezeigt. Unter Ex-Konzernchef Johannes Teyssen habe sich der Aktienkurs von einst 25 Euro nahezu halbiert, sagte Winfried Mathes, Corporate-Governance-Spezialist bei Deka Investment. Mit Sorgen schaut Deka Investment auch auf die anstehende Entscheidung der Netzagentur zur Eigenkapitalverzinsung für die deutschen Gas- und Stromnetze.

Lufthansa sieht steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen

Die Deutsche Lufthansa AG erlebt zunehmende Buchungen für Ferienflüge in die USA und nach Europa, da einige pandemiebedingte Reisebeschränkungen gelockert werden. Die Nachfrage nach Flügen in die USA für diesen Sommer sei in den vergangenen zwei Wochen im Vergleich zu den Vormonaten gestiegen, und der deutsche Konzern habe daher die Zahl der Flüge im Flugplan ab Juni erhöht.

Aufsichtsrat der Volkswagen AG wählt AR-Chefin Cavallo ins Präsidium

Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat Daniela Cavallo in das Präsidium des Kontrollgremiums gewählt. Zuvor war ihre registergerichtliche Bestellung zum Mitglied des Gremiums per 11. Mai erfolgt, wie der Autobauer mitteilte.

Merck KGaA ändert Organisation des Healthcare-Geschäfts

Die Merck KGaA ändert die Organisation ihres Unternehmensbereichs Healthcare und trägt damit der Bedeutung der Region Nordamerika Rechnung: Die Position des President der US-Tochter EMD Serono und Head of Global Innovative Medicines Franchises Head werden getrennt. "Angesichts der Rolle, die Nordamerika als Treiber für zukünftiges Wachstum für das Healthcare-Geschäft von Merck spielt, ist eine eigene fokussierte Führung in diesem Schlüsselmarkt von ausschlaggebender Bedeutung", teilte der DAX-Konzern mit.

RWE will in Irland Windkraft mit einem Kleinflugzeug ernten

Der Energieversorger RWE errichtet gemeinsam mit dem niederländischen Unternehmen Ampyx Power ein Testzentrum für Flugwindkraftanlagen in Irland. Der Bau im nordwestlichen County Mayo wurde nun genehmigt und soll noch in diesem Jahr beginnen. Zunächst entsteht eine Demonstrationsanlage mit 150 Kilowatt, bevor anschließend eine Anlage im kommerziellen Maßstab mit einem Megawatt Leistung errichtet werden soll.

Siemens Energy will Siemens Gamesa derzeit nicht übernehmen

Siemens Energy hat bekräftigt, den Windanlagenhersteller Siemens Gamesa derzeit nicht kaufen zu wollen. Die spanische Börsenaufsicht CNMV hatte den Handel mit der Aktie des Windanlagenherstellers an der Madrider Börse ausgesetzt, nachdem die spanische Zeitung Expansion berichtet hatte, Siemens habe über ihre Tochter Siemens Energy die Banken Morgan Stanley und Deutsche Bank damit beauftragt, strategische Optionen für Siemens Gamesa auszuloten, darunter auch den Abschied von der Börse.

Puma will bis 2025 zu 75 Prozent recycletes Polyester verwenden

Puma will bis zum Jahr 2025 den Polyester-Anteil in seinen Schuhen und Textilien zu etwa drei Vierteln aus recyceltem Material bestreiten. Insgesamt sollen bis dahin 90 Prozent aller Produkte des Sportartikelherstellers aus nachhaltigeren Materialien hergestellt werden

Aareal Bank lehnt teilweise AR-Neubesetzung ab

Die Hauptversammlung der Aareal Bank AG hat die von zwei Aktionären angestrebte teilweise Neubesetzung des Aufsichtsrats abgelehnt. In der virtuellen Hauptversammlung stimmten rund 69 Prozent des anwesenden Kapitals gegen die von den Aktionären Till Hufnagel und Petrus Advisers Investments Fund geforderte Abwahl dreier Aufsichtsratsmitglieder, darunter der Aufsichtsratsvorsitzenden Marija Korsch.

Delticom erwägt Kapitalerhöhung

Der Reifenhändler Delticom AG bereitet eine mögliche prospektfreie Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital vor. Die endgültige Entscheidung über die Durchführung, den Zeitpunkt und den Umfang einer möglichen Aktienemission werde je nach Marktumfeld getroffen, teilte das Unternehmen mit.

PharmaSGP bekräftigt nach schwachem Erstquartal Jahresprognose

Die PharmaSGP Holding SE hat nach coronabedingten Umsatz- und Ergebnisrückgängen im ersten Quartal 2021 die Jahresprognose bekräftigt. Die Erlöse gingen um 26,2 Prozent auf 12,4 Millionen Euro zurück. Das bereinigte EBIT brach um 55,2 Prozent auf 2 Millionen Euro ein. Die bereinigte EBIT-Marge verringerte sich auf 15,9 Prozent von 26,2 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Stellantis gründet mit Foxconn Gemeinschaftsunternehmen

Der Autokonzern Stellantis kooperiert mit dem Apple-Zulieferer Foxconn bei der Entwicklung digitaler Cockpits und Mobilitätsdienste. Die Unternehmen gründen dafür ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Mobile Drive mit Sitz in der Niederlande. Das Joint Venture soll Hard- und Software sowohl für die Stellantis NV als auch für andere Autohersteller entwickeln.

Norwegian Air hat letztes Okay für Restrukturierung

Der Restruktukturierungsplan der Norwegian Air Shuttle ASA ist nun verbindlich und rechtskräftig. "Es wurden keine Rechtsmittel eingelegt und daher ist der Sanierungsplan endgültig und bindend", teilte die norwegische Fluggesellschaft mit. Der Sanierungsprozess soll am 26. Mai abgeschlossen werden.

Walmart steigert Umsatz trotz Abflauen der Pandemie

Die Umsätze des US-Einzelhandelsriesen Walmart sind im Frühjahrsquartal weiter gestiegen, wenn auch langsamer als zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs. Die Umsätze in US-Geschäften und digitalen Kanälen, die seit mindestens zwölf Monaten in Betrieb sind, stiegen im Quartal, das am 30. April endete, um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der E-Commerce-Umsatz in den USA wuchs um 37 Prozent.

