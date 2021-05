Abbvie bekommt eine erweiterte EU-Zulassung für sein Blutkrebs-Präparat Venclyxto. Die Europäische Kommission hat die erweiterte Anwendung seines Medikaments in Kombination mit einem hypomethylierenden Mittel für die Behandlung von Erwachsenen mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie, die für eine intensive Chemotherapie nicht geeignet sind, genehmigt.

United Airlines bucht Durchschnittserlöse wie vor der Pandemie

Die US-Luftfahrt lässt die Krise langsam hinter sich. Laut United Airlines haben sich die Durchschnittserlöse zuletzt stärker erholt als erwartet: Die Airline rechnet mittlerweile für das zweite Quartal nur noch mit 12 Prozent weniger Umsatz pro Sitz und Flugmeile als im Vorjahreszeitraum. Bislang war ein Minus von 20 Prozent angepeilt worden. Bei den im Mai ausgestellten Tickets konnten durchschnittliche Erlöse wie im Jahr 2019 erzielt werden und damit vor Ausbruch der Pandemie, die zu einem schweren Einbruch im Fluggeschäft führte.

F-35-Verkauf an Abu Dhabi wegen China-Verbindungen gefährdet - Kreise

Der Verkauf von Kampfflugzeugen vom Typ F-35 an die Vereinigten Arabischen Emirate könnte wegen Sicherheitsbedenken gefährdet sein. US-Sicherheitsbehörden hätten in den vergangenen Wochen beobachtet, wie zwei Flugzeuge der chinesischen Armee auf einem Flughafen in den Emiraten landeten und Kisten mit unbestimmten Inhalt ausluden, heißt es von US-Offiziellen, die Einblick in die Informationen hatten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2021 12:14 ET (16:14 GMT)