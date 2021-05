Das Tübinger Pharmaunternehmen Curevac hat im ersten Quartal den Umsatz verdreifacht und den Verlust ausgeweitet. Während die Kooperation mit Glaxosmithkline (GSK) den Umsatz trieb, drückten hauptsächlich die höheren Forschungs- und Entwicklungskosten für die laufenden klinischen Covid-19-Impfstoffstudien, aber auch Kosten für den Aufbau eines Produktionsprozesses für das Vakzin das Unternehmen tiefer in die roten Zahlen.

1&1 Drillisch firmiert künftig als 1&1 AG

Der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch verkürzt seinen Namen in 1&1 AG. Die Hauptversammlung beschloss die Umfirmierung des Unternehmens, das 2017 aus dem Zusammenschluss der United-Internet-Mobilfunksparte 1&1 Telecommunication SE mit der Drillisch AG hervorgegangen ist. Das Unternehmen sprach in einer Mitteilung von einer "klaren und prägnanten Positionierung" unter diesem Namen am Kapitalmarkt.

Hellofresh-Aktionäre segnen Änderung des Unternehmensgegenstands ab

Die Aktionäre des Kochboxenversenders Hellofresh haben auf der diesjährigen Hauptversammlung unter anderem die "Änderung des Unternehmensgegenstandes" abgesegnet, der nun etwas weiter gefasst ist und stärker in den Non-Food-Bereich geht.

Youtube löscht Kanal von "Querdenken 711"

Die Videoplattform Youtube hat den Kanal der Initiative "Querdenken 711" gelöscht. Die Gruppierung habe zunächst eine Mahnung erhalten wegen des Hochladens von Inhalten, die gegen die Richtlinien für Fehlinformationen verstießen. Der Kanal sei dann zunächst vorübergehend gesperrt worden. Da "Querdenken 711" die Sperre durch Posten auf einem anderen Kanal habe umgehen wollen, seien beide Kanäle gelöscht worden.

Amazon erwirbt MGM für 8,45 Milliarden Dollar inklusive Schulden

Amazon erwirbt die Hollywood-Filmstudios MGM Holdings für 8,45 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden. Durch die Transaktion wird das zu Stummfilmzeiten gegründete Unternehmen zu einem Streamingdienst für den Online-Versandhändler.

Facebook wertet Maßnahmen gegen Desinformationskampagnen erfolgreich

Facebook hat nach eigenen Angaben seine Abwehrmaßnahmen gegen koordinierte Desinformationskampagnen erfolgreich ausgebaut. Seit 2017 seien mehr als 150 großangelegte Kampagnen aufgedeckt worden. Die meisten davon seien aus Russland und dem Iran gekommen.

Ford erhöht Entwicklungsausgaben für Elektrofahrzeuge deutlich

Ford Motor plant seine Ausgaben für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen deutlich zu erhöhen. Der US-Autobauer erwartet, dass 40 Prozent seines weltweiten Absatzes bis 2030 vollständig elektrifizierte Fahrzeuge sein werden.

Ford plant separates Angebot für geschäftliche Kunden

Ford wird einen Geschäftsbereich für gewerbliche Kunden namens Ford Pro gründen. Die Sparte wird neben dem Verkauf von Nutzfahrzeugen auch Dienstleistungen zur Optimierung und Wartung von Fahrzeugflotten anbieten.

Google arbeitet mit US-Krankenhauskette HCA zusammen

Die US-Krankenhauskette HCA Healthcare holt sich Google ins Haus, um die Betriebsabläufe mit Hilfe von Algorithmen zu verbessern. Eine mehrjährige Vereinbarung sieht vor, dass dazu Daten aus digitalen Patientenakten und von mit dem Internet verbundenen medizinischen Geräten konsolidiert werden.

Mondelez übernimmt griechische Chipita für 2 Mrd Dollar

Mondelez will den griechischen Croissant- und Snackhersteller Chipita S.A. übernehmen. Der US-Lebensmittelriese kündigte an, den Kaufpreis von rund 2 Milliarden Dollar (1,64 Milliarden Euro) aus verfügbaren Barmitteln und mittels neuer Anleihen aufzubringen. Chipita mit Sitz in der griechischen Hauptstadt Athen setzte laut Mondelez 2020 mit seinem Marken 7Days, Chipicao und Fineti rund 580 Millionen US-Dollar um.

Nokia erhält 5G-Auftrag auf den Philippinen

Der Telekommunikationsausrüster Nokia hat einen Auftrag auf den Philippinen an Land gezogen. Der Konzern soll für die DITO Telecommunity Corporation das 5G-Netz auf der Insel Mindanao aufbauen. Finanzielle Details nannte Nokia nicht. Dito ist ein Joint Venture von Udenna Group und China Telecom.

Gericht in Den Haag ordnet für Shell schärfere Klimaziele bis 2030 an

Ein Gericht in Den Haag hat den Ölkonzern Shell zu schärferen Klimaschutzzielen verpflichtet als bislang geplant. Shell müsse seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 45 Prozent senken, befand das Gericht. Damit hatte eine Klage von Klimaschützern Erfolg, denen das bisher von Shell ausgegebene Ziel zu niedrig war.

Xiaomi verdreifacht Gewinn im 1. Quartal dank Smartphone-Geschäft

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi hat seinen Gewinn im ersten Quartal dank des soliden Wachstums des Smartphone-Geschäfts in China und im Ausland mehr als verdreifacht. Die Xiaomi Corp erzielte einen Nettogewinn von 7,79 Milliarden Yuan, nach 2,16 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum.

Wework räumt Softbank Latin America Fund Markennutzungsrecht ein

Der Bürovermieter Wework hat ein Joint Venture mit dem Softbank Latin America Fund gegründet, das dem Fonds das exklusive Recht einräumt, die Marke Wework in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Mexiko zu nutzen.

