Der dänische Energiekonzern Orsted will bis zum Jahr 2030 zum Weltmarktführer in Sachen Ökostrom aufsteigen. Wie die Orsted A/S auf ihrem Capital Market Day ankündigte, will sie bis 2027 rund 350 Milliarden dänische Kronen oder umgerechnet rund 47 Milliarden Euro in dieses Vorhaben investieren.

Prosus kauft Webseite Stack Overflow für 1,8 Milliarden Dollar

Die Technologie-Beteiligungsgesellschaft Prosus kauft mit Milliardenaufwand zu. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es den Webseiten-Betreiber Stack Overflow für 1,8 Milliarden US-Dollar. Prosus trägt damit der steigenden Nachfrage nach Online-Lernmöglichkeiten im Technologiebereich Rechnung.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2021 12:39 ET (16:39 GMT)