Navistar International ist mit erhöhter Produktion im zweiten Geschäftsquartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. In den drei Monaten per Ende April verdiente der US-Truckhersteller, der bald Teil von Traton sein wird, netto 163 Millionen Dollar oder 1,63 Dollar je Aktie verglichen mit einem Fehlbetrag von 38 Millionen Dollar oder 38 Cent je Aktie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte auf 2,16 Milliarden von 1,93 Milliarden Dollar.

Millionen Impfstoffdosen von J&J müssen womöglich entsorgt werden

In den USA liefern sich derzeit Krankenhäuser, Gesundheitsbehörden in den Bundesstaaten und in Washington einen Wettlauf bei der Verabreichung von Millionen von Johnson & Johnsons Covid-19-Impfstoffdosen. Der Grund: Die großen Mengen an Impfstoffen des US-Herstellers drohen diesen Monat abzulaufen.

Philip Morris bekräftigt Ausblick - Zollabgaben in Saudi-Arabien

Philip Morris sieht sich auf Kurs für die Prognose im zweiten Quartal und Geschäftsjahr. Zollabgaben in Saudi-Arabien könnten aber im laufenden Jahr den unbereinigten Gewinn belasten. Im Gesamtjahr geht die Philip Morris International Inc. weiterhin von einem bereinigten Gewinn von 5,95 bis 6,05 US-Dollar je Aktie aus, im Quartal soll dieser bei 1,50 bis 1,55 Dollar je Aktie landen.

June 08, 2021 12:32 ET (16:32 GMT)