Im Streit mit dem Impfstoff-Hersteller Astrazeneca wegen Lieferverzögerungen hat die EU-Kommission vor Gericht Recht behalten - sie bekommt aber nicht so viele Dosen wie gewünscht. Das zuständige belgische Gericht habe "einen schwerwiegenden Verstoß" Astrazenecas gegen seine vertraglichen Verpflichtungen mit der EU festgestellt, erklärte die Kommission am Freitag. Allerdings verpflichtete das Gericht das britisch-schwedische Unternehmen zu deutlich weniger Impfstoff-Lieferungen, als die Kommission gefordert hatte.

HSBC vor Verkauf des französischen Retail-Geschäfts mit Verlust

Die HSBC Holdings kommt mit dem Ausstieg aus dem französischen Privatkundengeschäft voran. Wie die britische Großbank mitteilte, hat sie eine Absichtserklärung über einen Verkauf mit der My Money Group unterzeichnet. Die Veräußerung werde der HSBC einen Verlust von 2,3 Milliarden US-Dollar vor Steuern einbrocken.

Ebay verkauft 80% des Südkorea-Geschäfts für 3,1 Mrd USD - Zeitung

Ebay trennt sich einem Zeitungsbericht zufolge von einem Mehrheitsanteil an seinem Geschäft in Südkorea. Wie die Financial Times berichtet, verkauft der US-Konzern 80 Prozent der Anteile an eine Gruppe von Investoren, unter denen sich auch die größte Ladenkette des Landes, E-Mart, befindet.

