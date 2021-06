Der Online-Broker Flatexdegiro hat eine Vereinbarung mit der Tradegate AG geschlossen. Ab Juli bzw. August 2021 sollen alle Degiro-Kunden in Europa von dem breiteren Angebot des Betreibers einer Handelsbörse für Privatanleger profitieren. Neben einem breiteren Produktangebot, beinhalte dies auch enge Spreads und eine deutliche Ausweitung der Handelszeiten, wie dem Früh- und Späthandel von 8 bis 22 Uhr.

Vattenfall begibt grüne Hybridanleihe über 250 Millionen Pfund

Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat eine grüne festverzinsliche Hybridanleihe über 250 Millionen britische Pfund (GBP) und einem Kupon von 2,50 Prozent begeben. Laut Mitteilung war die Emission fünffach überzeichnet.

Investoren-Legende Buffett verlässt Stiftung von Bill und Melinda Gates

Investoren-Legende Warren Buffett verlässt die Wohltätigkeitsstiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates . Der 90-jährige Multimilliardär erklärte am Mittwoch, er trete aus dem Kuratorium der Bill and Melinda Gates Foundation zurück, der größten Privatstiftung der Welt. Zugleich betonte Buffett, seine Ziele stünden "zu 100 Prozent in Übereinklang mit jenen der Stiftung".

IPO/Spinnova mit Marktkapitalisierung von 390 Mio Euro

Der Textilproduzent Spinnova hat den Preis je Aktie für seinen Börsengang auf 7,61 Euro festgelegt. Unterstützt wird das finnische Unternehmen vom deutschen Sportartikelhersteller Adidas. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei rund 390 Millionen Euro, wenn die Aktien in den Handel am Nasdaq Helsinki First North Growth Market voraussichtlich am 24. Juni aufgenommen werden.

Electronic Arts kauft Playdemic für 1,4 Milliarden Dollar

Der Computerspiel-Anbieter Electronic Arts (EA) übernimmt den Handyspiel-Hersteller Playdemic für 1,4 Milliarden US-Dollar in bar. Verkäufer sind AT&T Inc. und Warner Bros. Games. Laut EA ist der Zukauf Teil der Wachstumsstrategie für sein Netzwerk von rund einer halbe Milliarde Spieler weltweit. Das 2010 gegründete Unternehmen Playdemic ist bekannt für sein Spiel Golf Clash auf iOS , Android und Facebook.

