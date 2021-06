K+S hat mit einem Teil des Erlöses aus dem verkauften US-Salzgeschäft knapp ein Drittel seines Anleihevolumens zurückgekauft, das in den Jahren 2022 bis 2024 fällig wird. Der Salz- und Düngemittelhersteller erklärte, alle im Zuge der Rückkaufofferte angedienten Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 560 Millionen Euro seien angenommen worden. Ursprünglich geplant war ein Rückkaufvolumen von 450 Millionen Euro.

Merck und B. Braun kooperieren bei bioelektronischen Geräten

Die Darmstädter Merck KGaA kooperiert mit dem Medizintechnikhersteller B. Braun bei der Entwicklung von bioelektronischen Geräten. Dazu hat Merck eine Kooperationsvereinbarung mit dem Startup neuroloop des B. Braun-Konzerns geschlossen. Im Rahmen der Partnerschaft soll ein Neurostimulator als zusätzliche Therapieoption zu den bestehenden Arzneimitteln für Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen entwickelt werden.

RWE erweitert Erneuerbaren-Portfolio in Polen mit 48-MW-Windpark

Der Energiekonzern RWE hat in einer Windpark-Auktion in Polen den Zuschlag erhalten. Das DAX-Unternehmen hat sich einen Differenzvertrag für seinen Onshore-Windpark Znin mit einer Kapazität von 48 Megawatt gesichert. Der Beginn des kommerziellen Betriebs wird Ende 2023 erwartet.

Adler Pelzer will STS Group kaufen und von der Börse nehmen

Der Autozulieferer Adler Pelzer will seinen Wettbewerber STS kaufen und von der Börse nehmen. Bislang haben jedoch weder Vorstand noch Aufsichtsrat entsprechende Beschlüsse gefasst, noch besteht eine Vereinbarung in Bezug auf ein Delisting mit der Adler Pelzer Holding GmbH als Bieterin.

Ahlers hebt dank Überbrückungshilfen Ausblick für Konzernergebnis an

Der Bekleidungshersteller Ahlers hat seine Jahresprognose angepasst: Wegen der längeren coronabedingten Lockdowns dürften die Umsätze niedriger ausfallen als zunächst erwartet. Dagegen werde der Konzernverlust dank hoher Sondererträge aus staatlichen Überbrückungshilfen geringer sein als bisher in Aussicht gestellt.

Wechsel im Grenke-Aufsichtsrat - Grenke Bank bekommt neuen Vorstand

Stühlerücken im Aufsichtsrat des Finanzdienstleisters Grenke: Neben dem Unternehmensgründer Wolfgang Grenke, der seinen Rückzug bereits angekündigt hatte, scheiden auch Claudia Krcmar und Florian Schulte auf eigenen Wunsch mit dem Ablauf der anstehenden Hauptversammlung am 29. Juli aus. Als Nachfolger schlage der Aufsichtsrat der Hauptversammlung den Diplom-Ökonomen Norbert Freisleben und den Rechtsanwalt und Steuerberater Konstantin Mettenheimer vor. Zum 1. August scheidet außerdem der für den Markt zuständige Vorstand der Grenke Bank AG, Andreas Schulz, aus. Seine Aufgaben übernimmt zeitgleich Helge Kramer.

Knorr-Bremse an Übernahme von Hella interessiert

Knorr-Bremse könnte sich mit einer Milliardenübernahme abseits des traditionellen Bremsengeschäfts verstärken. Der Zulieferer für die Schienen- und Nutzfahrzeugbranche ist eigenen Angaben zufolge an der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am Scheinwerferspezialisten Hella interessiert. Konkret geht es um ein Aktienpaket von 60 Prozent der Gründerfamilie. Die Beteiligung ist mehr als 4 Milliarden Euro wert.

Sixt Leasing SE ändert ihren Namen in Allane SE

Die Sixt Leasing SE firmiert künftig als Allane SE. Die Aktionäre segneten die Umfirmierung auf der virtuellen Hauptversammlung mit großer Mehrheit ab. Dies sei ein erster Schritt auf dem Weg zu einem eigenständigen Markenauftritt.

Britische Aufsicht CMA genehmigt Übernahme von Xilinx durch AMD

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsicht CMA hat die milliardenschwere Übernahme des Chipkonzerns Xilinx durch den Wettbewerber Advanced Micro Devices (AMD) genehmigt. Die CMA teilte mit, sie werde die geplante Transaktion nicht in einer vertieften Phase-2-Prüfung unterziehen.

Mercks Keytruda erhält EU-Zulassung zur Behandlung von Speiseröhrenkrebs

Der US-Pharmakonzern Merck hat von der EU-Kommission die Marktzulassung für die Anwendung seines Krebstherapeutikums Keytruda zur Behandlung von Speiseröhrenkrebs in Kombination mit einer Chemotherapie erhalten. Die Zulassung in dieser Indikation basiert auf einer klinischen Phase-3-Studie, die eine Verbesserung sowohl des progressionsfreien Überlebens als auch des Gesamtüberlebens gezeigt hat.

System1 bekommt durch Fusion mit SPAC eine Börsennotierung

Das Marketingunternehmen System1 fusioniert mit der Mantelgesellschaft Trebia Acquisition und bekommt so einen Börsenzugang. Eine entsprechende jetzt geschlossene Vereinbarung bewertet das Geschäft mit 1,4 Milliarden US-Dollar, 600 Millionen Dollar werden in bar gezahlt. Nach Abschluss wird die System1 Group an der New Yorker Börse gehandelt werden können.

Indische Polizei ermittelt wegen Kaschmir-Karte gegen Twitter

Die indische Polizei ermittelt wegen einer ungenauen Landkarte gegen leitende Angestellte des Onlinedienstes Twitter. Die Polizei im Bundesstaat Uttar Pradesh erklärte, sie habe nach einer Beschwerde einer nationalistischen Hindu-Organisation Strafermittlungen gegen zwei Twitter-Manager eingeleitet. Demnach war die umstrittene Region Kaschmir auf einer Website von Twitter als eigenständiger Staat dargestellt worden.

