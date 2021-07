Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr baut sein Automatisierungsgeschäft in der Medizintechnik mit der Übernahme von Hekuma aus. Man kaufe die Geschäftsanteile an Hekuma von der Elexis AG und über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte Dürr am Donnerstagnachmittag mit. Die Hekuma GmbH mit Sitz in Hallbergmoos bei München beschäftigt rund 180 Mitarbeiter und setzt rund 40 Millionen Euro um. Nach einer Restrukturierung in den Vorjahren erwartet das Unternehmen für 2021 ein positives operatives Ergebnis und Ergebnissteigerungen in den kommenden Jahren. Das Unternehmen gehört zu den Anbietern von automatischen Systemen für die Großserienproduktion von Kunststoff-Einwegprodukten, die in Medikation, Diagnostik und Labortechnik zum Einsatz kommen.

Sig Sauer muss illegale Waffenerlöse an Staat abgeben

Der norddeutsche Waffenhersteller Sig Sauer muss seine Erlöse von gut 11 Millionen Euro aus illegalen Exporten nach Kolumbien an den Staat abführen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte weitgehend ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Kiel vom April 2019.

Ermittlungen gegen internationale Kleiderketten wegen Uiguren

Die französische Justiz ermittelt gegen vier internationale Kleiderketten, weil sie von der Ausbeutung der Uiguren in China profitieren sollen. Geführt werden die Ende Juni eröffneten Ermittlungen von der Abteilung für "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" bei der französischen Antiterror-Staatsanwaltschaft. Sie betreffen den spanischen Inditex-Konzern mit Ketten wie Zara und Bershka sowie das japanische Textilunternehmen Uniqlo, die Pariser SMCP-Gruppe und den US-Schuhhersteller Skechers.

Finanzchef von Trumps Organisation stellt sich den Behörden

Der Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg, hat sich der Staatsanwaltschaft von Manhattan in New York gestellt. Er habe sich am frühen Morgen den Behörden freiwillig gestellt, sagte der Rechtsanwalt Weisselbergs.

Walgreens schreibt im 3Q Gewinn und setzt mehr um als erwartet

Die US-Apotheken- und Drogeriekette Walgreens hat im in ihrem dritten Geschäftsquartal 2020/21 schwarze Zahlen geschrieben und den Umsatz stärker gesteigert als erwartet. Dazu trugen sowohl von den Apotheken durchgeführten Impfungen gegen Covid-19 sowie eine Verbesserung der Apotheken- und Einzelhandelsumsätze bei. Die Prognose für den bereinigten Gewinn im Gesamtjahr hob das Unternehmen an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2021 12:28 ET (16:28 GMT)