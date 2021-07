Das Verwaltungsgericht in Frankfurt am Main hat eine Unterlassungsverfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gegen einen Online-Broker aufgehoben. Dieser hatte gegen eine Anordnung der Bafin geklagt, die es ihm untersagt hatte, Negativzinsen von 0,4 Prozent pro Jahr auf die Konten der eigenen Kunden zu erheben, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Demnach fiel das entsprechende Urteil am 24. Juni. (Az. 7 K 2237/20.F)

Eli Lilly und Boehringer erreichen Studienziel mit Jardiance

Die Pharmakonzerne Eli Lilly und Boehringer Ingelheim haben einen Studienerfolg erzielt. Wie die Unternehmen mitteilten, haben sie die erste und einzige erfolgreiche Studie bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion mit dem Medikament Jardiance durchgeführt. Jardiance habe in der Phase-3-Studie den primären Endpunkt erreicht.

Jaguar Land Rover sieht wegen Chipmangel Gefahr für Auotoabsatz

Der britische Autohersteller Jaguar Land Rover befürchtet im laufenden Quartal eine größere Chip-Knappheit als in den vorangegangenen drei Monaten. Das könnte die Absatzzahlen beeinträchtigen, warnte das Unternehmen.

S Immo erwartet Ergebnis aus Immobilienbewertung von 130 Mio Euro

Die S Immo AG erwartet im ersten Halbjahr ein positives Ergebnis aus der Immobilienbewertung von rund 130 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr als die 10,2 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie das Immobilienunternehmen mitteilte.

Stellantis will in Ellesmere Port Elektroautos bauen

Der Autobauer Stellantis investiert 100 Millionen Pfund Sterling (117 Millionen Euro) in sein britisches Werk der Opel-Schwester Vauxhall in Ellesmere Port. Die Fabrik soll die erste im Konzern werden, in der ausschließlich Elektroautos gebaut werden, teilte die Muttergesellschaft von Marken wie Peugeot, Fiat oder Chrysler mit.

Ölkonzerne müssen sich an Aufräumkosten im Golf von Mexiko beteiligen

Einige der größten Ölkonzerne der Welt müssen sich an den Kosten in Höhe von 7,2 Milliarden US-Dollar für die Stilllegung alternder Bohrlöcher im Golf von Mexiko, die einst ihnen gehörten, beteiligen. Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits, dem Experten Präzedenzcharakter für künftige Streitereien über Folgekosten beimessen.

IPO/Nextdoor peilt in Spac-Fusion Bewertung von 4,3 Mrd Dollar an

Der Nachbarschafts-App-Anbieter Nextdoor strebt an die Börse. Die Nextdoor Inc will zu diesem Zweck mit der Mantelgesellschaft (Spac) Khosla Ventures Acquisition Co. II fusionieren, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Die Transaktion dürfte Nextdoor einen Eigenkapitalwert von etwa 4,3 Milliarden US-Dollar beimessen und einen Bruttoerlös von etwa 686 Millionen Dollar einbringen.

Pariser Gericht: Twitter muss Auskunft über Hass-Tweets geben

Twitter muss auf Anweisung der französischen Justiz sein Vorgehen gegen Hass-Botschaften im Netz offenlegen. Ein Pariser Gericht setzte dem US-Unternehmen dafür am Dienstag in einer Eilentscheidung eine Frist von zwei Monaten. Es folgte damit einer Beschwerde von sechs Verbänden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2021 12:33 ET (16:33 GMT)