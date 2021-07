Indizes in diesem Artikel MDAX 34.799,2

Der IT-Dienstleister Cancom erweitert seinen Vorstand. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, hat es Rüdiger Rath zum Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer (COO) bestellt. Er übernimmt den Posten am 1. Oktober.

Dermapharm steigt bei Covid-19-Medikamentenentwickler Corat ein

Die Dermapharm Holding beteiligt sich am Entwickler eines Covid-19-Antikörper-Präparats. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat es mit einer Investition 24,9 Prozent an der Braunschweiger Corat Therapeutics GmbH übernommen. Zur Höhe der Investition wurde nichts bekannt.

Axa kauft Marktplatz für CO2-Kompensation Climateseed von BNP

Die Investmentsparte des Versicherers Axa hat von BNP Paribas SA einen Start-up-Marktplatz für Kompensationsprojekte zur Verringerung von Kolendioxidemissionen gekauft. Damit will Axa davon profitieren, dass Unternehmen durch die Unterstützung von klimafreundlichen Projekten, wie etwa die Aufforstung von Wäldern, CO2-Emissionen kompensieren und ihre eigenen Klimaziele erreichen wollen.

Rabobank schließt Privatkundengeschäft in Deutschland

Die niederländische Rabobank stellt ihr Privatkundengeschäft in Deutschland zum Jahresende ein. Es sei kein passender Käufer für die betroffene Direktbankmarke Rabodirect gefunden worden, teilte die Rabobank Gruppe mit

IPO/Wise legt starkes Börsendebüt bei Londoner Direct Listing hin

Das britische Fintech Wise plc hat am Mittwoch in London ein starkes Börsendebüt hingelegt. Investoren wetten auf die Fähigkeit des Online-Geldtransferdienstes, etablierten Banken Geschäft abzujagen.

McKesson verkauft Teile des Celesio-Geschäfts an Phoenix Pharma

Sieben Jahre nach der Übernahme von Celesio verkauft der texanische Pharmagroßhändler McKesson Teile seines dabei erworbenen Europageschäfts. Käufer ist die mehrheitlich zur Merckle Unternehmensgruppe gehörende Mannheimer Phoenix Pharma, wie McKesson mitteilte.

Trump verklagt Facebook, Google und Twitter wegen "Zensur"

Der frühere US-Präsident Donald Trump verklagt die Internetriesen Facebook, Google und Twitter. Der nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar von den großen Online-Plattformen verbannte Ex-Präsident kündigte am Mittwoch an, auch gegen die Chefs der Konzerne - Mark Zuckerberg, Sundar Pichai und Jack Dorsey - vor Gericht zu ziehen. Der 75-jährige Republikaner, der sich in seinem Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey äußerte, wirft den Internetunternehmen "Zensur" vor.

