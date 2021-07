Die A-Kaiser GmbH, ein mittelständischer Zulieferer von Leichtbau-Komponenten für die europäische Automobilindustrie mit Sitz im niederbayrischen Aicha vorm Wald, hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Daraufhin hat das Amtsgericht Passau Michael Jaffé von der Kanzlei Jaffé Rechtsanwälte als vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Bosch muss im Dieselskandal keinen Schadenersatz an VW-Aktionäre zahlen

Der Autozulieferer Bosch muss im VW-Dieselskandal keinen Schadenersatz an VW-Aktionäre zahlen. Bosch habe keine Beihilfe zu einer unterbliebenen oder unrichtigen Information des Kapitalmarkts geleistet, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag in Karlsruhe. Geklagt hatten Aktionäre, die vor dem Bekanntwerden des Dieselskandals VW-Aktien gekauft hatten und diese später nur mit Verlust weiterverkaufen konnten. (Az. II ZR 152/20)

Chargepoint kauft Volkswagen-Beteiligung has--to--be

Der US-Ladeinfrastrukturanbieter Chargepoint Holdings Inc kauft für 250 Millionen Euro den europäischen Elektromobilitätssoftwareanbieter has--to--be. Der Kaufpreis soll in bar als auch Aktien gezahlt werden, teilte das Unternehmen mit.

Shell will Urteil zu Emissionssenkungen anfechten

Der niederländisch-britische Ölkonzern Royal Dutch Shell geht gegen das Urteil aus dem Mai, das Shell zu einer schnelleren Senkung seiner Emissionen angehalten hat, vor. Der Konzern bestätigte, dass er Berufung gegen die Entscheidung des niederländischen Gerichts in Den Haag einlegt.

Jeff Bezos absolviert mit Blue-Origin-Rakete erfolgreich Flug ins All

Der US-Milliardär Jeff Bezos hat an Bord der Blue-Origin-Rakete erfolgreich einen Flug ins All absolviert. Der Start erfolgte am Dienstag mit einigen Minuten Verspätung aus der texanischen Wüste. Mit an Bord waren mit dem 18-jährigen Niederländer Oliver Daemen und der 82-jährigen US-Pilotin Wally Funk auch der jüngste und der älteste Mensch, die jemals in den Weltraum geflogen sind.

Österreichischer Oberster Gerichtshof legt EuGH Fragen zu Facebook vor

Der Oberste Gerichtshof in Österreich hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Reihe von Fragen zu Facebooks Umgang mit Nutzerdaten vorgelegt. "Diese weiteren Fragen sind extrem wichtig", erklärte der Kläger und Vorsitzende der Datenschutzorganisation NOYB Max Schrems am Dienstag. Diese beziehen sich auf die Verwendung von Nutzerdaten auf der sozialen Plattform selbst und aus anderen Quellen, beispielsweise Seiten, auf denen ein Facebook-"Like"-Button eingebettet ist.

Philip Morris verfehlt Erwartungen und revidiert Prognose

Die Philip Morris International Inc hat im zweiten Quartal einen niedrigeren Umsatz als erwartet erzielt und die Jahresziele gekappt. Der Nettoumsatz des Zigarettenherstellers stieg im Quartal um 14 Prozent auf 7,59 Milliarden US-Dollar. Laut Factset hatten die Analysten mit 7,67 Milliarden Dollar gerechnet.

Travelers profitiert von Kapitalerträgen

Die Travelers Companies Inc hat im zweiten Quartal einen Gewinn erzielt, der deutlich über den Erwartungen lag, dank eines starken Wachstums der Kapitalerträge und eines Rückgangs der Katastrophenschäden.

Zulieferer von Apple, Nike verzichten auf Arbeiter aus Xinjiang

Chinesische Fabriken, die Apple beliefern und andere US-Exportgüter produzieren, meiden zunehmend Arbeiter aus Xinjiang. Westliche Länder monieren die vermutete Zwangsarbeit in der abgelegenen nordwestlichen Region, in der Peking beschuldigt wird, Völkermord an den dortigen ethnischen Minderheiten zu begehen.

