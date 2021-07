Pfeiffer Vacuum nach starkem Halbjahr zuversichtlicher

Starke Ergebnisse im ersten Halbjahr und ein Rekord-Auftragseingang lassen die Pfeiffer Vacuum Technology AG zuversichtlicher werden für das Gesamtjahr. Das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen hob seine Umsatz- und Margenprognose für das laufende Jahr an.

Porsche zahlt 40 Millionen Euro Bußgeld an Baden-Württemberg

Der Autohersteller Porsche zahlt 40 Millionen Euro Bußgeld an das Land Baden-Württemberg. Ein laufendes Verfahren wegen fahrlässiger Verletzungen der Aufsichtspflicht im Zusammenhang mit steuerlichen Erklärungspflichten für die Jahre 2009 bis 2016 sei damit rechtskräftig abgeschlossen.

Stada will Therapie für Autoimmum-Nierenerkrankung vermarkten

Der Arzneimittelhersteller Stada kooperiert mit der schwedischen Biotechfirma Calliditas bei der Vermarktung einer Spezialtherapie für die Autoimmun-Nierenerkrankung IgA-Nephropathie in Europa. Die Vereinbarung hat einen Gesamtwert von bis zu 97,5 Millionen Euro, zuzüglich Lizenzgebühren.

Stemmer Imaging erhöht nach starkem Wachstum Jahresprognose

Die Stemmer Imaging AG hat im zweiten Quartal operativ deutlich mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Trotz der sich verschlechternden globalen Liefersituation konnte der Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie von der anhaltend guten Marktentwicklung und der erfolgreichen Umsetzung seiner strategischen Positionierung auf Mehrwertdienstleistungen profitieren.

Zeal Network will Tochter Lotto24 von der Börse nehmen

Der Glücksspielanbieter Zeal Network will seine Tochter Lotto24 von der Börse nehmen. Die Zeal Network SE hält rund 93 Prozent der Lotto24-Aktien und hat sich verpflichtet, den Minderheitsaktionären ein Barangebot für die Aktien zu machen, das wie gesetzlich vorgeschrieben mindestens dem volumengewichteten Durchschnittskurses der letzten sechs Monate entspricht.

S&P erhöht Astrazeneca-Rating auf A-; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat ihre Bonitätsnote für den Pharmakonzern Astrazeneca von BBB+ auf A- angehoben und das Unternehmen von ihrer Beobachtungsliste genommen. Das Kurzfristrating wurde mit A-2 bestätigt.

Coca-Cola übertrifft im 2Q Erwartungen und erhöht Prognose

Der Getränkekonzern Coca-Cola hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und seine Jahresprognose angehoben. Der Nettogewinn stieg auf 2,64 Milliarden US-Dollar, bzw. 61 Cent je Aktie, von 1,78 Milliarden, bzw. 41 Cent im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EPS von 68 Cent übertraf den Factset-Konsens von 56 Cent. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um 2,6 Prozent.

Harley-Davidson schreibt im zweiten Quartal schwarze Zahlen

Der Motorradhersteller Harley-Davidson hat es im zweiten Quartal in die schwarzen Zahlen geschafft. Gewinn und Umsatz fielen höher aus als erwartet. Laut CEO Jochen Zeitz halten aber die Probleme mit den Lieferketten für den Sektor an.

Johnson & Johnson erhöht nach starkem 2. Quartal Ausblick für 2021

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson wird nach einer unerwartet deutlichen Gewinnsteigerung im zweiten Quartal zuversichtlicher für das laufende Jahr. Sowohl für den Umsatz als auch den bereinigten Gewinn je Aktie hob das US-Unternehmen den Ausblick an.

JP Morgan gewährt CEO Jamie Dimon überraschenden Haltebonus

Die US-Bank JP Morgan will ihren Chef noch einige Jahre behalten: Das Board des Konzern gewährte CEO Jamie Dimon neue Aktienoptionen als Halteprämie. Die 1,5 Millionen Optionen steigen so lange im Wert, so lange auch der Aktienkurs von JP Morgan steigt, und können in fünf Jahren ausgeübt werden, wie aus einer regulatorischen Mitteilung von JP Morgan Chase & Co hervorgeht.

Bafin belegt JP Morgan mit Geldbuße von 1,83 Mio Euro

Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Geldbuße gegen die JP Morgen Chase Bank N.A. in Höhe von 1,83 Millionen Euro verhängt. Die US-Bank hat Stimmrechtsmitteilungen nicht rechtzeitig abgegeben. Das Unternehmen könne gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen.

Nasdaq Inc steigert Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal

Der Betreiber der Technologiebörse Nasdaq hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Gewinn stieg auf 341 Millionen US-Dollar, bzw. 2,05 Dollar je Aktie, von 241 Millionen, bzw. 1,45 Dollar je Anteil im Vorjahreszeitraum.

Verizon übertrifft Erwartungen und hebt Ausblick an

Der US-Mobilfunkanbieter Verizon Communications hat im zweiten Quartal von der Verbreitung des neuen 5G-Netzes profitiert. Das Unternehmen übertraf die Umsatz- und Gewinnerwartungen, unter anderem weil mehr Kunden 5G-fähige Smartphones kaufen und Verträge mit unbeschränktem Datenvolumen eingehen. Mit Blick auf das Gesamtjahr wird Verizon zuversichtlicher.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2021 12:44 ET (16:44 GMT)