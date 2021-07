Indizes in diesem Artikel MDAX 34.931,3

Die Deutsche-Bahn-Logistik-Tochter DB Schenker kauft in Finnland zu. DB Schenker übernimmt in Finnland den Logistik-Partner Vähälä Logistics Oy und deren 100-prozentigen Tochter-Gesellschaften, bekannt als Vähälä Yhtiöt. Die finnische Logistikgruppe wurde 1937 gegründet und bietet nationale Landverkehre in Mittel- und Nordfinnland an. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Eckert & Ziegler erhöht Jahresgewinnprognose um rund 20%

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG hat ihre Jahresgewinnprognose um rund 20 Prozent angehoben. Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr liege nach ersten vorläufigen Auswertungen über den Erwartungen, teilte der Berliner Isotopenspezialist mit.

Hochtief steigert dank Abertis Gewinn - Auftragsbestand hoch

Hochtief hat sein Ergebnis im zweiten Quartal mit Hilfe eines wieder positiven Ergebnisbeitrags aus dem Mautstraßenbetrieb deutlich verbessert. Der operative Konzerngewinn stieg auf vergleichbarer Basis um 36 Prozent auf 106,2 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 98 Millionen Euro gerechnet. Das wären 26 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen.

Softwarehersteller Nemetschek hebt Prognose an

Der Softwarehersteller Nemetschek hat seine Jahresprognose nach einem starken Wachstum im zweiten Quartal angehoben. Der Umsatz soll nun währungsbereinigt in einer Bandbreite von 12 bis 14 Prozent zulegen und die Marge des operativen Konzernergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 30 bis 32 Prozent erreichen. Bislang hatte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen ein mindestens hohes einstelliges Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge zwischen 27 bis 29 Prozent angepeilt.

Siltronic investiert mehr und senkt Cashflow-Prognose

Der Wafer-Hersteller Siltronic hat seine Cashflow-Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Grund dafür sei der Bau einer zweiten 300-mm-Fabrik am Konzernstandort in Singapur, den der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung abgenickt habe. Nach dem derzeitigen Stand werde das Projekt bis Ende 2024 Investitionen von circa 2 Milliarden Euro erfordern.

Tui verlängert 4,7-Mrd-Euro-Kreditlinien bei Banken bis Sommer 2024

Der Touristikkonzern Tui hat die Fälligkeit seiner Kreditlinien bei Banken in Höhe von insgesamt 4,7 Milliarden Euro um zwei Jahre bis Sommer 2024 verlängert. Dies sei mit den 19 privaten Banken und der staatlichen Förderbank KfW vereinbart worden, und verschaffe dem Konzern mehr Zeit und Flexibilität in dem von coronabedingten Einschränkungen belasteten Marktumfeld.

IPO/Grillhersteller Weber peilt über 8 Mrd Dollar Marktwert an

Die Weber Inc. will bei ihrem Börsengang an der Wall Street fast 49,6 Millionen Aktien zu Stückpreisen zwischen 15 und 17 US-Dollar platzieren. Damit könnte der populäre Grill-Hersteller auf eine Marktkapitalisierung oberhalb von 8 Milliarden Dollar kommen. In der Mitte der Preisspanne würden dem Unternehmen 712,5 Millionen Dollar zufließen oder 819,4 Millionen Dollar, sollten die zeichnenden Banken weitere gut 7 Millionen Aktien übernehmen.

Gucci treibt Erholung bei Kering im 1. Halbjahr

Der Luxusgüterkonzern Kering hat im ersten Halbjahr 2021 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Hauptgrund ist die Erholung der Hauptmarke Gucci auf Vorkrisen-Niveau. Der Nettogewinn des französischen Konzerns schoss von Januar bis Juni auf 1,48 Milliarden Euro von 272,6 Millionen vor Jahresfrist in die Höhe.

Mercks Keytruda erreicht in Studie zu metastasiertem TNBC primären Endpunkt

Der humanisierte monoklonale Antikörper Pembrolizumab des US-Pharmakonzerns Merck hat in einer wichtigen Phase-3-Studie den primären Endpunkt erreicht. Das unter dem Markenamen Keytruda vermarktete Krebstherapeutikum konnte das Gesamtüberleben von Patientinnen mit fortgeschrittenem sogenannten Dreifach-Negativem Brustkrebs (TNBC) in Kombination mit Chemotherapie statistisch signifikant verbessern im Vergleich zur Kontrollgruppe, die nur mit einer Chemotherapie behandelt wurde.

3M übertrifft im 2. Quartal Erwartungen und hebt Jahresprognose an

Der US-Mischkonzern 3M hat im zweiten Quartal 2021 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet und seine Jahresprognose angehoben. Der Nettogewinn stieg auf 1,524 Milliarden US-Dollar oder 2,59 Dollar je Aktie von 1,306 Milliarden Dollar bzw 2,25 je Anteilsschein vor Jahresfrist. Bereinigt übertraf der Gewinn je Aktie mit 2,59 Dollar den Factset-Konsens von 2,28 Dollar.

Raytheon Technologies übertrifft im 2. Quartal die Erwartungen

Der US-Mischkonzern Raytheon Technologies hat im zweiten Quartal dank der Erholung im Bereich der kommerziellen Luftfahrt sowie eines starken Rüstungsgeschäfts die Markterwartungen übertroffen. Zudem erhöhte die Gesellschaft aus Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts den Ausblick. Im vorbörslichen Handel gewinnen Raytheon Technologies 1,3 Prozent.

