Pfizer soll in UK für Medikament zu hohen Preis verlangt haben

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde hat auf vorläufiger Basis festgestellt, dass Pfizer gegen Wettbewerbsrecht verstoßen hat. Der US-Konzern habe unangemessen hohe Preise für Phenytoin-Natrium-Kapseln verlangt, die zur Behandlung epileptischer Anfälle eingesetzt werden, teilte die Behörde mit.

Qualcomm überbietet mit Veoneer-Kaufgebot Autozulieferer Magna

Die Qualcomm Inc hat ein Kaufangebot für die Veoneer Inc in Höhe von 37 US-Dollar pro Aktie bzw 4,6 Milliarden Dollar in bar abgegeben. Damit will der US-Telekomausrüster um die Übernahme des Sicherheitsanbieters durch den Autoteile-Riesen Magna International verhindern.

ViacomCBS bringt Streamingdienst Paramount+ nach Europa

Der US-Medienkonzern ViacomCBS bringt seinen Streamingdienst Paramount+ in Deutschland und weiteren europäischen Ländern an den Start. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es dafür eine Vereinbarung mit der Sky-Muttergesellschaft Comcast geschlossen.

