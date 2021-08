Die Citigroup Inc wird ihr australisches Privatkundengeschäft an die National Australia Bank Ltd verkaufen. Dies ist die erste Transaktion unter CEO Jane Fraser im Rahmen des Konzernumbaus. NAB, eine der vier dominierenden Banken in Australien, wird der Citigroup 250 Millionen australische Dollar (157 Millionen Euro) für das Hypotheken-, Kreditkarten- und Einlagengeschäft zahlen.

Britische Vectura wird nach zwei konkurrierenden Offerten versteigert

Die auf Inhalationstherapien spezialisierte britische Vectura, um die ein Bieterwettstreit entbrannt ist, wird versteigert. Zuvor hatte der Tabakkonzern Philip Morris am Montag seine Übernahmeofferte auf 165 Pence je Aktie oder insgesamt 1,02 Milliarden Pfund erhöht, und damit ein Angebot des Investors Carlyle über 155 Pence oder 958 Millionen Pfund übertroffen. Da keines der Angebote endgültig sei und beide nach oben korrigiert werden könnten, kündigte die Britische Übernahmekommission - das Takeover Panel - Kommission an, ab Dienstag ein Auktionsverfahren durchzuführen.

Missmanagement Grund für Rio-Tinto-Probleme in Mongolei - Gutachten

Die Bodenbeschaffenheit war kein wesentlicher Faktor für die Verzögerungen und Kostenüberschreitungen von 1,4 Milliarden Dollar bei der Erweiterung der Kupfer- und Goldmine Ojuu Tolgoi in der südlichen Mongolei, die von Rio Tinto betrieben wird. Eine Expertengruppe kam in einem 157 Seiten umfassenden Bericht, in den das Wall Street Journal Einsicht hatte, zu dem Schluss, dass Missmanagement der Grund gewesen sei. Die Eigentümer der Oyu Tolgoi Mine - Turquoise Hill Resources und ein mongolischen Staatsunternehmen - hatten das Gutachten in Auftrag gegeben, um zu prüfen, warum sich der Bau einer unterirdischen Grube verzögere und die Kosten aus dem Ruder liefen.

August 09, 2021 12:27 ET (16:27 GMT)