Die Fanatics Inc, ein US-Online-Händler für lizenzierte Sportbekleidung, hat in einer neuen Finanzierungsrunde 235 Millionen US-Dollar eingesammelt und kommt Kreisen zufolge jetzt auf eine Gesamtbewertung von 18 Milliarden Dollar. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, hat sich die Bewertung gegenüber dem Vorjahr ungefähr verdreifacht, denn das Unternehmen versuche in neue Geschäftsbereiche, einschließlich Sportwetten, vorzustoßen.

Merck & Co: Erweiterte US-Zulassung für Keytruda wird vorrangig geprüft

Zwei Anträge der Merck & Co bei der US-Arzneimittelbehörde FDA für den erweiterten Einsatz des Blockbuster-Krebsmedikaments Keytruda sind angenommen worden. Der US-Pharmakonzern teilte mit, dass die Behörde seinem Antrag auf Zulassung von Keytruda zur adjuvanten Behandlung von Patienten mit Nierenzellkarzinom mit mittelhohem oder hohem Rezidivrisiko nach einer Nephrektomie (chirurgische Entfernung einer Niere) oder nach einer Nephrektomie und Resektion metastatischer Läsionen eine vorrangige Prüfung gewährt.

Moderna baut Impfstoffproduktion in Kanada

Die Moderna Inc wird nach einer Vereinbarung mit der kanadischen Regierung eine Anlage zur Herstellung von Boten-RNA-Impfstoffen in Kanada errichten, die als Vorbild für den Ausbau der weltweiten Kapazitäten dienen könnte. Die Anlage wird von Moderna gebaut und betrieben werden, sagte CEO Stéphane Bancel in einem Interview. Das Unternehmen führe Gespräche über den Bau ähnlicher Anlagen mit Ländern in Europa und Asien, wollte aber nicht sagen, mit welchen Ländern.

August 10, 2021 12:31 ET (16:31 GMT)