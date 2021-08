Biontech will Malaria-Impfstoffe in Senegal oder Ruanda herstellen

Biontech will seine mRNA-Impfstoffe gegen Malaria und Tuberkulose auf dem afrikanischen Kontinent herstellen. Untersucht würden Produktionsmöglichkeiten in Ruanda und Senegal, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Dow-Chef warnt vor Klima-Plänen der US-Regierung

Der Chef des US-Chemiekonzerns Dow Inc, Jim Fitterling, warnt vor der vom Kongress vorgeschlagenen Umstellung auf kohlenstofffreie Elektrizität. Diese würde seiner Meinung nach die Energiekosten drastisch erhöhen, vor allem, wenn die Regierung die Verwendung von Erdgas einschränkt.

Restaurant-Softwareanbieter Toast will an die NYSE

Die Toast Inc, ein US-Anbieter von Software für die Gastronomie, will an die Börse. Ein Antrag auf ein IPO sei bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission gestellt worden, teilte das Unternehmen aus Boston mit. Aus dem Antrag geht hervor, dass das Unternehmen plant, 100 Millionen US-Dollar einzusammeln; diese Zahl wird jedoch häufig als Platzhalter für die Berechnung der Anmeldegebühren verwendet.

August 27, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)