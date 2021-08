Beschäftigte des Essenslieferdiensts Lieferando wollen einen flächendeckenden Tarifvertrag mit einem Stundenlohn von mindestens 15 Euro durchsetzen. Die Mitglieder der Tarifkommission beschlossen bereits am Freitag ein entsprechendes Forderungspaket, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen erklärte, Lieferando-Fahrer verdienten mit "durchschnittlich mehr als 13 Euro pro Stunde in einer regulären, direkten und unbefristeten Anstellung in der Regel mehr als in anderen Servicebereichen".

SCHAEFFLER

Der Automobilzulieferer Schaeffler hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Claus Bauer mit Wirkung zum 1. September zum Finanzvorstand bestellt. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre. Der 55-jährige Bauer folgt auf Klaus Patzak, der das Unternehmen zum 31. Juli auf eigenen Wunsch verlassen hat. Bauer kam 1998 zu Schaeffler, wo er seit 2016 die Funktion des Chief Financial Officer Americas inne hat.

TRATON

Die Nutzfahrzeugholding Traton hat den Squeeze-Out der MAN SE mit der Eintragung ins Handelsregister abgeschlossen. Die Börsennotierung der Aktien der MAN SE wird zeitnah eingestellt, wie die Traton SE mitteilte. Damit ist neben der Scania AB auch die MAN Truck & Bus SE offiziell eine hundertprozentige Tochter des Münchener Unternehmens. Die Barabfindung lag wie bekannt bei 70,68 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie.

STO

Der Bauzulieferer Sto hat nach einem guten Geschäftsverlauf im zweiten Quartal seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht. Insbesondere in einzelnen ausländischen Märkten, die im Vorjahr hohe Einbußen infolge der Coronavirus-Pandemie verzeichnet hatten, seien deutliche Nachholeffekte realisiert worden.

LIEFERANDO

Die Beschäftigten des Essenslieferdiensts Lieferando wollen einen flächendeckenden Tarifvertrag mit einem Stundenlohn von mindestens 15 Euro durchsetzen. Die Mitglieder der Tarifkommission beschlossen bereits am Freitag ein entsprechendes Forderungspaket, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Dienstag erklärte. Zentrale Forderungen seien außerdem die Zahlung eines 13. Monatsgehalts, Zuschläge für Schichten am Abend, an Sonn- und Feiertagen, sechs Wochen Urlaubsanspruch und die volle Bezahlung der letzten Fahrt zurück an den Wohnort.

ZURICH INSURANCE

Der Schweizer Versicherer Zurich hat Paolo Mantero mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum Chief Strategy Officer ernannt. Mantero ist derzeit Finanzvorstand für den Bereich Commercial Insurance und werde in seiner neuen Funktion die Strategie-Ressourcen weltweit verantworten,. Er tritt die Nachfolge von Giovanni Giuliani an, der - vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden - CEO des Zurich-Geschäfts in Italien wird.

APPLE / GOOGLE

Als weltweit erstes großes Industrieland beschneidet Südkorea die Marktmacht der beiden US-Internetriesen Apple und Google auf dem Feld der Apps und Spiele: Das südkoreanische Parlament beschloss am Dienstag ein Gesetz, wonach der Zwang für Entwickler zu einer vom Unternehmen vorgegebenen Bezahlmethode illegal ist. Diese Regel wird auch in vielen anderen Ländern kritisiert - etwa in den USA und in der Europäischen Union.

GOOGLE

Die Alphabet-Tochter Google will bis 2030 insgesamt 1 Milliarde Euro in Deutschland in die digitale Infrastruktur und in erneuerbare Energien investieren. Der US-Konzern will den eigenen Strombedarf durch CO2-freie Energie decken.

JOHNSON & JOHNSON

Johnson & Johnson hat eine Studie zu einem HIV-Impfstoff mangels Wirksamkeit beendet. Daten hätten gezeigt, dass der Impfstoff keinen ausreichenden Schutz gegen HIV-Infektionen bei jungen Frauen in Afrika südlich der Sahara biete, die ein hohes Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren.

CHINA EVERGRANDE

Das hoch verschuldete Immobilienunternehmens China Evergrande hat erstmals davor gewarnt, dass es möglicherweise seine Anleihen nicht bedienen kann, wenn es nicht bald eine Lösung für seine Liquiditätsprobleme findet. Die finanziellen Probleme des Immobilienentwicklers wirken sich bereits auf seine Geschäftstätigkeit aus.

