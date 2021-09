Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will vorerst ohne weitere staatliche Hilfen auskommen. "Den reinen Shutdown haben wir mit dem ersten Kredit überwunden, und wir haben jetzt eine solide finanzielle Ausstattung. Wir brauchen derzeit keinen zweiten Kredit", sagte Galeria-Chef Miguel Müllenbach im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Hugo-Boss-CEO sieht Modekonzern mittelfristig als Markenplattform

Der neue Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder will den Modekonzern zu einer Markenplattform ausbauen. "Hugo Boss ist nicht nur eine Marke, Hugo Boss ist eine Plattform", sagte Grieder in einem Podcast der Wirtschaftswoche. Entsprechend könnten Zukäufe weiterer Marken mittelfristig ein Thema werden.

EU-Kommission: Italien muss 900 Mio EUR von Alitalia zurückfordern

Die italienische Regierung muss staatliche Hilfen von 900 Millionen Euro zuzüglich Zinsen von der Fluggesellschaft Alitalia zurückfordern. Nach einer Entscheidung der Wettbewerbshüter der EU-Kommission hat die Fluglinie rechtswidrige staatliche Beihilfen bekommen.

Urteil: Apple muss Zahlungssystem für App-Entwickler öffnen

Im Streit um die Regeln des App-Stores von Apple hat eine US-Richterin angeordnet, dass der Technologie-Konzern sein Zahlungssystem öffnen muss. Die kalifornische Bundesrichterin Yvonne Gonzalez Rogers veröffentlichte am Freitag ihr mit Spannung erwartetes Urteil in dem vom Videospiel-Entwickler Epic Games ("Fortnite") angestrengten Prozess gegen Apple.

Bank of America ernennt Alastair Borthwick zum neuen CFO

Die Bank of America hat Alastair Borthwick mit Wirkung zum vierten Quartal zum Chief Financial Officer ernannt. CFO Paul Donofrio werde stellvertretender Chairman, den Bereich Sustainable Finance beaufsichtigen und den Vorsitz des Sustainable Markets Committee der Bank übernehmen, teilte die Bank of America am Freitag mit.

September 10, 2021 12:37 ET (16:37 GMT)