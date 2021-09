Im Rennen um die Übernahme des Online-Händlers Zooplus hat Hellman & Friedman (H&F) jetzt den Startknopf gedrückt. Bis zum 12. Oktober will der US-Investor die Mehrheit der Aktien des auf Heimtierbedarf spezialisierten Anbieters einsammeln. Bis dahin haben die Aktionäre Zeit ihre Anteile zum Stückpreis von 460 Euro anzudienen. Die Finanzaufsicht Bafin habe das Angebot genehmigt.

BOEING

Der US-Konzern Boeing sieht im kommerziellen Flugzeug- und Dienstleistungsgeschäft die erwarteten Anzeichen einer Erholung vom Tiefpunkt der pandemiebedingten Abkühlung im Jahr 2020. Die globalen Märkte für Rüstung, Raumfahrt und staatliche Dienstleistungen seien derweil stabil geblieben.

CHEVRON

Chevron verdreifacht seine Ausgaben im Bereich der CO2-armen Technologien, die CEO Mike Wirth nach eigenen Angaben als zunehmend rentables Geschäft ansieht. Der US-Ölgigant will bis 2028 insgesamt 10 Milliarden Dollar für Biokraftstoffe, Wasserstofferzeugung, CO2-Abscheidung und andere klimafreundliche Technologien ausgeben, wie er im kalifornischen San Ramon ankündigte. Bislang galt hier eine Selbstverpflichtung im Volumen von rund 3 Milliarden Dollar.

FACEBOOK/TWITTER

Ein russisches Gericht hat erneut Geldstrafen gegen die Internetplattformen Facebook und Twitter verhängt, weil sie verbotene Inhalte nicht gelöscht haben sollen. Ein Gericht in Moskau verurteilte laut eigenen Angaben Facebook zu Geldstrafen in einer Gesamthöhe von umgerechnet 245.000 Euro. Twitter wurde zur Zahlung von 58.200 Euro verurteilt. Russland hatte in den vergangenen Monaten den Druck auf US-Internetkonzerne erhöht.

GOLDMAN SACHS

Der Finanzvorstand von Goldman Sachs, Stephen Scherr, zieht sich zum Jahresende aus dem US-Bankkonzern zurück. Sein Nachfolger soll Denis Coleman werden, ein Leveraged-Finance-Spezialist, der bereits seit 25 Jahren bei den New Yorkern an Bord ist. Scherr war vor 25 Jahren als Investmentbanker bei Goldman Sachs gestartet und hatte dann das Retailgeschäft Marcus aus der Taufe gehoben.

