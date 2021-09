Ein Startup in den USA will mit künstlich hergestellten Proteinen den Tierfuttermarkt revolutionieren. "Für Hunde und Katzen muss das Futter schmecken, aber es muss nicht aussehen wie ein Steak", sagte Unternehmensgründer Rich Kelleman der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten Tierfutter enthalten tierische Proteine, für deren Herstellung andere Tiere geschlachtet werden müssen, deren Haltung wiederum große Mengen an Treibhausgasen verursacht.

Die Erstnotiz der deutschen Lilium NV entfacht an der US-Börse Nasdaq am Mittwoch kein Kursfeuerwerk. Der bislang leere Börsenmantel Qell, mittels Fusion das Unternehmen aus Oberpfaffenhofen seinen Börsengang in den USA vollzogen hat, schloss am Vortag bei 10,03 US-Dollar. Der erste Kurs von Lilium lag bei 9 Dollar - aktuell wird die Aktie mit 9,13 Dollar gehandelt - ein Abschlag von 9 Prozent auf den Qell-Schlusskurs des Vortages.

PepsiCo hat einen Plan für mehr Nachhaltigkeit vorgelegt. Bis 2040 will der US-Lebensmittel- und Getränkeriese klimaneutral sein und schon 2030 beim Wasserverbrauch netto positiv. Das Programm mit dem Namen pep+ sieht unter anderem vor, den Anteil an Neukunststoff bei den Verpackungen um 50 Prozent zu senken und das Sodastream-Geschäft so auszubauen, dass bis 2030 mehr als 200 Milliarden Plastikflaschen vermieden werden.

Der britische Telekomkonzern Vodafone will in Spanien bis zu 515 Stellen streichen. "Die Entscheidung, diesen Prozess zu starten, basiert auf wirtschaftlichen, produktiven und organisatorischen Gründen (...)", teilte die Vodafone Group plc mit. Betroffen sei vor allem der Vertrieb.

Walmart will in den US-Städten Miami, Austin und Washington einen Lieferservice per Robotertaxi erproben. Der Supermarktkonzern arbeitet dazu mit Ford zusammen. Zum Einsatz kommen Fahrzeuge des Autoherstellers, die mit Technik für einen autonomen Betrieb von Argo AI ausgestattet sind, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen heißt.

Die Südzucker AG hat im zweiten Geschäftsquartal den operativen Gewinn deutlich stärker als den Umsatz gesteigert. Die Prognose bestätigte der im SDAX notierte Zuckerproduzent jedoch mit Blick auf die weiter bestehenden Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie.

Beflügelt von hohen Polysiliziumpreisen und einer starken Nachfrage in den Chemiebereichen hat Wacker Chemie sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für das laufende Gesamtjahr angehoben.

