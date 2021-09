Stühlerücken im Vorstand der Allianz SE: Wie Europas größter Versicherer mitteilte, tritt die für das Asset Management und US-Lebensversicherung zuständige Vorständin Jacqueline Hunt vorzeitig von ihrem Amt zurück. Die Allianz hatte angekündigt, die Nachfolgeplanung im Vorstand vorzuziehen, was auch im Zusammenhang mit den laufenden Untersuchungen zu massiven Verlusten bei US-Hegdefonds von Allianz Global Investors ("Structured Alpha") steht.

Carl Zeiss Meditec wechselt Vorstandsvorsitzenden

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG hat Vorstandsmitglied Markus Weber zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Der seit zehn Jahren amtierende CEO Ludwin Monz gebe seine Aufgabe zum 31. Dezember 2021 an Weber ab, teilte das Unternehmen mit.

Wintershall Dea will Erdgasleitungen für CO2-Transport nutzen

Um die Einlagerung von Treibhausgasen unter der Nordsee voranzutreiben, untersucht Wintershall Dea die Eignung ausgedienter Erdgas-Pipelines für den Transport von flüssigem Kohlendioxid. Ein entsprechendes Forschungsprojekt wurde jetzt mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg gestartet. Erste positive Berechnungen sollen zunächst experimentell bestätigt werden, später will sich Wintershall die Umwidmung zertifizieren lassen.

Carrefour und Auchan haben über Fusion gesprochen - Presse

Die französischen Lebensmittelhändler Carrefour SA und Auchan SA haben Gespräche über eine Fusion geführt, berichtet die Tageszeitung Le Monde unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen hätten im Frühjahr begonnen, seien aber schnell abgebrochen worden, da die beiden Seiten keine Einigung erzielen konnten.

Merck & Co übernimmt Acceleron Pharma für 11,5 Milliarden Dollar

Der US-Pharmakonzern Merck verstärkt sich mit einem Zukauf im Bereich seltener Krankheiten. Die Merck & Co Inc übernimmt die Acceleron Pharma Inc für 180 US-Dollar je Aktie in bar. Die Transaktion bewertet Acceleron Pharma mit rund 11,5 Milliarden Dollar und soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Regeneron erreicht Studienziel mit Mittel gegen Covid-19

Die Regeneron Pharmaceutical Inc hat mit ihrem Medikament gegen eine Infektion mit Covid-19 in einer klinischen Studie den primären Endpunkt erreicht. Die verabreichten Mittel hätten eine signifikante Reduzierung der Viruslast innerhalb von sieben Tagen bei hospitalisierten Patienten gezeigt, teilte Regeneron mit.

US-Haarpflegeanbieter Olaplex mit 13,6 Mrd USD bewertet

Der Börsengang des Haarshampoo-Herstellers Olaplex übertrifft die Erwartungen. Das US-Unternehmen hat den Ausgabepreis bei 21 US-Dollar je Aktie und damit oberhalb der bisherigen Preisspanne festgelegt. Olaplex wird damit mit gut 13,6 Milliarden Dollar bewertet.

