Siemens Healthineers hat in den USA die Zulassung der Gesundheitsbehörde FDA für den ersten quantenzählenden Computertomographen auf dem Markt erhalten. Der Naeotom Alpha wandelt die Röntgenstrahlen anders als konventionelle CT nicht in einem ersten Schritt zunächst in sichtbares Licht um, sondern direkt in digitale elektrische Signale, wodurch er laut Mitteilung der Siemens-Tochter schärfere, detailreichere Aufnahmen bei einer geringeren Strahlen- und Kontrastmittel-Belastung erlaubt.

Moody's stuft Bonität von DZ Bank herunter

Moody's hat das langfristige Einlagenrating und das Emittentenrating der DZ Bank auf Aa2 von Aa1 heruntergestuft. Der Ausblick sei jetzt stabil und nicht mehr negativ, teilte die Ratingagentur mit.

Vinci kauft für bis zu 200 Mio Euro eigene Aktien

Der französische Baukonzern Vinci SA will Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen Euro von einem Anbieter von Investitionsdienstleistungen zurückkaufen.

Gazprom steigert Gasproduktion und -export in neun Monaten

Die Gazprom PJSC hat ihre bisherige Gasförderung im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert und auch mehr exportiert. Der russische Gasriese teilte mit, dass er zwischen Januar und September 378,1 Milliarden Kubikmeter Gas produziert hat, was einem Anstieg von 17,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Google beendet Pläne für ein Angebot von Bankkonten - Kreise

Google gibt Angaben von informierten Personen zufolge Pläne auf, seinen Nutzern künftig auch ein Bankkonto anzubieten. Damit macht der Internetkonzern bei Bemühungen einen Rückzieher, den Tech-Giganten zu einem größeren Namen im Finanzwesen zu machen.

Finanzvorstand von Applied Materials wechselt zu Adobe

Die Applied Materials Inc verliert ihren Chief Financial Officer (CFO) Dan Durn. Durn trete zum 15. Oktober zurück, um den Posten des CFO bei Adobe zu übernehmen, teilte der US-Konzern mit.

Honeywell erhöht Dividende um 20 Cent pro Jahr

Die Honeywell International Inc hat ihre reguläre jährliche Bardividende von 3,72 Dollar pro Aktie auf 3,92 Dollar erhöht.

Foxconn will mit Zukauf Einstieg in E-Auto-Fertigung beschleunigen

Der iPhone-Auftragsfertiger Foxconn möchte auch ein führender Auftragsfertiger von Elektrofahrzeugen werden. Dazu kauft das taiwanesische Unternehmen jetzt die Fabrik des Elektroauto-Start-ups Lordstown Motors in Ohio.

