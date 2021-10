Der Spirituosenhersteller Berentzen wird nach guten neun Monaten zuversichtlicher für den operativen Gewinn im Gesamtjahr. Das Unternehmen aus dem emsländischen Haselünne hob die Prognose für das EBIT und das EBITDA an, senkte jedoch jene für den Umsatz. Auch in den ersten neun Monaten sanken die Erlöse, was dem Ausstieg aus einem seit März 2021 beendeten langjährigen margenschwachen Lohnfüllgeschäft geschuldet war.

PNE verkauft Windparkprojekte in Polen

Die PNE-Gruppe hat in Polen die Windparks "Krzecin" und "Kuslin" mit einer geplanten Gesamtnennleistung 58,8 MW an eine Tochtergesellschaft des Octopus Renewables Infrastructure Trust plc verkauft. Der Windpark "Krzecin" im Nordwesten Polens verfügt über acht Windenergieanlagen vom Typ Nordex N117 mit je 2,4 MW und einer Gesamtnennleistung von 19,2 MW, teilte das Unternehmen mit.

Süss Microtec verdoppelt Auftragseingang

Die Süss Microtec SE hat nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2021 den Ordereingang mehr als verdoppelt. Basis der guten Geschäfte sind höhere Aufträge in allen Segmenten, wie das Unternehmen mitteilte. Den Ausblick für 2021 bekräftigte das Unternehmen.

Voltabox verkauft US-Geschäft - Prognose angepasst

Der Batteriesystemhersteller Voltabox hat den Verkauf des defizitären US-Geschäfts abgeschlossen. Der Kaufpreis bewegt sich im mittleren einstelligen Millionen-Bereich, wie die Voltabox AG mitteilte. Käufer sei ein Unternehmen aus dem nordamerikanischen Kundenkreis von Voltabox. Infolge der Veräußerung und der angekündigten Übertragung des Automotive-Geschäfts an Paragon wurde die Prognose für 2021 nun angepasst.

Repsol verstärkt Investitionen in erneuerbare Energien

Repsol will seine Erzeugungskapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 auf 20 Gigawatt ausbauen. Das sind deutlich mehr als die bislang angepeilten 12,7 Gigawatt. Der spanische Energiekonzern aktualisierte am Dienstag seine mittelfristige Nachhaltigkeitsstrategie. Danach sollen die Investitionsausgaben für klimafreundliche Energien im Zeitraum 2021 bis 2025 um 1 Milliarde Euro steigen, erklärte Repsol in einer Mitteilung.

Stadler sticht Siemens und Alstom bei Schweizer Bahn-Auftrag aus

Siemens und Alstom sind bei einem milliardenschwerden Auftrag der Schweizer Bahn leer ausgegangen. Der heimische Zughersteller Stadler Rail hat den Zuschlag für die Lieferung von Zügen für die staatseigene SBB im Volumen von rund 2 Milliarden Franken erhalten, wie der Konzern mitteilte.

Ehemalige Mitarbeiterin sagt zu Praktiken von Facebook aus

Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen will am Dienstag vor dem US-Kongress eine strenge Regulierung des Online-Riesen Facebook fordern. Die Whistleblowerin erhebt schwere Vorwürfe gegen das US-Unternehmen, zu dem auch die Online-Dienste Instagram und WhatsApp gehören.

Streamingdienst HBO Max kommt nach Europa

Der Streamingdienst HBO Max ist bald auch in mehreren europäischen Ländern verfügbar. Der Streaminganbieter präsentierte die Details seines Markteintritts in Europa bei einer Veranstaltung am Dienstag. Als Streamingdienst der Produktionsfirma Warner Media beinhaltet das Angebot von HBO Max Klassiker wie Batman, Harry Potter und die Erfolgsserie Game of Thrones. In Deutschland wird der Dienst jedoch vorläufig nicht zugänglich sein.

