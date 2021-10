EuGH-Generalanwalt: Nord Stream 2 AG darf EU-Erdgasrichtlinie anfechten

Nach Ansicht des zuständigen Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) ist die Nord Stream 2 AG dazu befugt, vor den EU-Gerichten gegen die Änderung der Erdgasrichtlinie vorzugehen. Die schweizerische Tochter des russischen Erdgaskonzerns Gazprom sei von den Änderungen unmittelbar betroffen, führte Generalanwalt Michal Bobek am Mittwoch in Luxemburg in seinen Schlussanträgen aus. Er schlug dem EuGH vor, ein früheres Urteil des Gerichts der EU (EuG) aufzuheben. (Az. C-348/20 P)

Dow will EBITDA mit neuen Investments um 3 Mrd USD steigern

Der US-Chemiekonzern Dow will seinen operativen Gewinn in den nächsten Jahren dank Investitionen deutlich steigern. Geplante Investitionen sollen mehr als 3 Milliarden US-Dollar zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beitragen, teilte die Dow Inc mit. Darunter sind Projekte zur emissionsärmeren Produktion.

