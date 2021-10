CTS Eventim erwirbt Mehrheit an Anbieter von Einlasskontrollen

CTS Eventim übernimmt die Mehrheit an Simply-X, einen Anbieter von Lösungen zur elektronischen Zutrittskontrolle mit Sitz in Bad Gandersheim in Südostniedersachsen. Damit erweitere man das eigene Angebot zur Einlasskontrolle, teilte der Ticketvermarkter und Veranstalter mit.

Uniper plant massiven Jobabbau im Engineering-Geschäft

Der Stromerzeuger Uniper plant einschneidende Maßnahmen im Dienstleistungsgeschäft für Kraftwerke, die mit einem erheblichen Stellenabbau verbunden sind. Das Engineering-Geschäft, in dem etwa 1.100 Mitarbeiter vor allem in Deutschland und Großbritannien beschäftigt werden, soll "grundlegend umstrukturiert" werden.

IPO/Eni treibt Börsengang seiner Erneuerbaren-Tochter voran

Der italienische Ölkonzern Eni setzt die Ausgliederung seines Erneuerbare-Energien- und Retail-Geschäfts in die Tat um. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die neu geformte Konzerneinheit nächstes Jahr an die Börse gehen. Die Eni SpA will damit den Wert ihrer emissionsärmeren Geschäfte maximieren.

Pfizer beantragt Impfstoff-Zulassung für Fünf- bis Elfjährige in den USA

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung seines zusammen mit dem Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Corona-Impfstoffs für fünf- bis elfjährige Kinder beantragt. Der Antrag sei der US-Arzneimittelbehörde FDA übermittelt worden, erklärte Pfizer am Donnerstag auf Twitter. Nach Angaben der Behörde könnte es nun "noch einige Wochen" dauern, bis die ersten Kinder regulär geimpft werden.

United Airlines erweitert Flugplan zum Jahresende

Airlines stockt seinen Flugplan angesichts der zu erwartenden Nachfrage rund um die Weihnachtsfeiertage weiter auf. Wie die US-Fluggesellschaft mitteilte, wird sie im Dezember mehr als 3.500 Inlandsflüge täglich durchführen, was rund 91 Prozent der Kapazität vom Dezember 2019 entspricht.

