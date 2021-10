In China hat nun auch die Immobilienfirma Sinic Zahlungsprobleme eingeräumt und damit die Sorge vor einer Schieflage des gesamten Sektors weiter geschürt. Das Unternehmen gestand ein, nicht in der Lage zu sein, einen Kredit in Höhe von 250 Millionen Dollar zu begleichen, dessen letzte Frist am kommenden Montag abläuft. Sinic verfüge "nicht über ausreichend Geldmittel".

===

October 12, 2021 12:23 ET (16:23 GMT)