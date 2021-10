Die großen Technologieunternehmen müssen sich demnächst wohl einigen unangenehmen Fragen der US-Regierung stellen. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, will sich die Verbraucherschutzbehörde CFPB den Umgang der Firmen - darunter Amazon, Apple, Alphabet, Google und Facebook - mit sensiblen Verbraucherdaten ansehen. Es werde erwartet, dass die Behörde Anordnungen erlässt, um Informationen von den Unternehmen anzufordern, sagten die Personen weiter.

AMERICAN AIRLINES

American Airlines hat es im dritten Quartal wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Die Fluggesellschaft profitierte von einer steigenden Nachfrage nach Inlandsflügen und Urlaubsreisen auf der Kurzstrecke.

AT&T mit unerwartet starkem Wachstum bei Mobilfunkkunden

Der Telekom- und Mediengigant AT&T hat im dritten Quartal beim Gewinn und dem Wachstum bei den Mobilfunkteilnehmern die Erwartungen übertroffen. Der bereinigte Gewinn lag bei 87 Cents je Aktie und damit über den Schätzungen der Analysten von 78 Cents. Der Konzern hat 1,22 Millionen Mobilfunkkunden hinzugewonnen hat. Dies ist ebenfalls mehr als erwartet wurde. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent auf 39,9 Milliarden Dollar, was aber an der Trennung vom DirecTV-Geschäft liegt. Unter dem Strich wies AT&T einen Nettogewinn von 5,9 (Vorjahr: 2,8) Milliarden Dollar aus.

EXXON

Exxon Mobil will seine Anlage zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid in LaBarge für rund 400 Millionen Dollar erweitern. Damit soll die Aufnahmekapazität der Anlage im US-Bundesstaat Wyoming von derzeit etwa 6 bis 7 Millionen Tonnen CO2 jährlich um 1 Million Tonnen aufgestockt werden, teilte der Ölmulti mit. Die Anlage in LaBarge sei die größte weltweit.

FACEBOOK

Das Aufsichtsgremium von Facebook hat dem Internetkonzern mangelnde Transparenz vorgeworfen und eine umfassende Überprüfung einer möglichen Bevorzugung prominenter Nutzer angekündigt. Facebook sei mit Blick auf dieses interne System zum Umgang mit bekannten Nutzern nicht "vollkommen entgegenkommend" gewesen, erklärte das Aufsichtsgremium. "In manchen Fällen hat Facebook dem Gremium relevante Informationen nicht zur Verfügung gestellt, und in anderen Fällen waren die Informationen nicht vollständig."

FXT

Die Kryptowährungsbörse FTX hat in einer neuen Finanzierungsrunde weitere Gelder eingesammelt. Investoren wie Blackrock und der Ontario Teachers' Pension Plan haben gut 420 Millionen US-Dollar investiert, wie die Muttergesellschaft FTX Trading mitteilte. Die Börse wird nun mit 25 Milliarden Dollar bewertet, vor drei Monaten waren es noch 18 Milliarden.

TESLA

Die Online-Anhörung der Kritiker im Genehmigungsverfahren für die Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide muss wiederholt werden. Das ordnete das Landesamt für Umwelt aus Gründen der Rechtssicherheit an. Die Anhörung findet demnach vom 2. bis 22. November statt. Einwände werden nach Ende der Konsultation geprüft.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 12:37 ET (16:37 GMT)