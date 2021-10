Der Frankfurter Immobilieninvestor x+bricks, der durch den Kauf der Real-Supermärkte von Metro bekannt geworden ist, erwägt einem Zeitungsbericht zufolge einen Börsengang, bei günstigem Marktumfeld möglicherweise schon im ersten Quartal 2022.

Novo Nordisk erhöht Ausblick für Umsatz und operativen Gewinn

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk wird dieses Jahr stärker als erwartet von einer Reihe von Medikamenten profitieren. Das Unternehmen erhöhte seine Jahresprognose für den Umsatz und den operativen Gewinn.

IPO/Volvo Cars mit fulminantem Börsendebüt

Die Aktien des Automobilherstellers Volvo Cars haben bei ihrem Debüt an der Börse in Stockholm einen fulminanten Start hingelegt. Der erste Kurs lag bei 58,75 schwedischen Kronen, ausgegeben worden waren die Papiere zu je 53 Kronen (etwa 5,30 Euro). Aus dem Handel gegangen ist die Aktie bei 65,20 Kronen, ein Plus von 23 Prozent zum Ausgabepreis.

Abbvie erhöht Ausblick nach starkem Quartal

Das Biopharmaunternehmen Abbvie wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der US-Konzern hob seinen Gewinnausblick nach einem starken Quartal an.

Exxon fährt wieder Milliardengewinn ein

Der Ölkonzern Exxon Mobil hat im dritten Quartal von höheren Ölpreisen und einer starken Nachfrage profitiert. Die Aktionäre können sich über Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe ab dem kommenden Jahr freuen.

