der weiterhin herrschenden Chip-Knappheit überzeugende Zahlen vorgelegt, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr wurde zudem angehoben. Die Aktien des südkoreanischen Internetunternehmens Kakao legten nach soliden Ergebnissen für das dritte Quartal um 4,4 Prozent zu. Dagegen machten die Anleger bei Kakaopay (-12%) nach dem fulminanten Börsendebüt am Vortag Kasse.

ADIDAS

hat von der Ratingagentur Standard & Poors in einem ESG-Rating nach eigenen Angaben eine hohe Bewertung bekommen. Der Sportartikelhersteller erhielt beim ESG Evaluation Score, 85 von 100 möglichen Punkten. Beim ESG Profile Score erhielt Adidas 79 von 100 möglichen Punkten.

BIONTECH/PFIZER

Eine US-Firma, die mit klinischen Studien zum Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer beauftragt war, sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Wie die Fachzeitschrift British Medical Journal (BMJ) unter Berufung auf eine Ex-Mitarbeiterin des Unternehmens Ventavia berichtete, soll das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Texas bei Studien zum Vakzin von Biontech/Pfizer Daten gefälscht und bei der Nachverfolgung von Nebenwirkungen geschlampt haben.

DEUTSCHE ROHSTOFF/CERITECH

Die Aktien der Ceritech AG, an der die Deutsche Rohstoff AG einen Anteil von 73,45 Prozent hält, können ab Freitag im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Die Gesellschaft verfügt derzeit über kein operatives Geschäft, wie die Deutsche Rohstoff AG mitteilte. Es sei geplant, wachstumsstarke Vermögensgegenstände für die Tochter zu suchen.

ELMOS SEMICONDUCTOR

hat den Umsatz im dritten Quartal auf ein neues Rekordniveau nahezu verdoppelt. Operativ und unter dem Strich kehrte das Unternehmen trotz steigender Materialpreise in die schwarzen Zahlen zurück.

EXASOL

hat in den ersten neun Monaten des Jahres seinen Umsatz um fast ein Drittel gesteigert. Damit blieb das Unternehmen aber hinter den eigenen Erwartungen zurück, weshalb es bereits Ende Oktober die Jahresprognose für die wiederkehrenden Umsätze sowie die Mittelfristprognose gesenkt hatte. Grund für das langsamere Wachstum seien unter anderem Verschiebungen bei einzelnen großen Kundenprojekten und die insgesamt schwächer als erwartete Wachstumsdynamik in den USA und Großbritannien.

ELRINGKLINGER

hat seinen Nettogewinn im dritten Quartal 2021 mehr als verdoppelt. Das Periodenergebnis stieg nach Minderheiten um 5,6 Millionen auf 9 Millionen Euro. Wie bereits bekannt, lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern mit 27,0 Millionen Euro um 42,9 Prozent über Vorjahresniveau. Mit 400,6 Millionen Euro erzielte der Konzern im dritten Quartal 5,1 Prozent mehr Umsatz als vor einem Jahr. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent.

EVOTEC

Das Börsendebüt an der Nasdaq verläuft eher schleppend. Der erste Kurs wurde mit 20,90 Dollar festgestellt. Aktuell steht er bei 21,70 Dollar. Der Angebotspreis für die 20 Millionen American Depositary Shares (ADS) hatte je 21,75 Dollar betragen.

FREENET

will ihr EBITDA bis zum Jahr 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über vier Prozent auf mindestens 520 Millionen Euro steigern. Das Segment TV und Medien soll gegenüber 2020 in einer Größenordnung zwischen 35 bis 65 Millionen Euro zusätzlich zum EBITDA beitragen. Im Segment Mobilfunk wird ein zusätzlicher Beitrag zwischen 30 und 60 Millionen Euro angestrebt, weitere 5 bis 15 Millionen Euro sollen über Kosteneffizienzen realisiert werden.

PATRIZIA

hat erste Immobilien eines Publikumsfonds verkauft. Die für das Publikumsgeschäft zuständige Tochtergesellschaft Patrizia GrundInvest hatte den Fonds "Den Haag Wohnen" 2016 aufgelegt. Nun erhielt sie von den Anlegern des Fonds im Rahmen einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung das Mandat zum Verkauf von 84 Wohnungen in Den Haag/Voorburg zum Mindestverkaufspreis von 32 Millionen Euro. Verkauft wurden die im Jahr 2016 von dem Fonds erworbenen Wohnungen zu einem Preis von 35 Millionen Euro.

PERFORMANCE ONE

Der für kommende Woche geplante Börsengang findet erst einmal nicht statt. Der Daten-Spezialist begründete die Absage mit den "derzeit ungünstigen Marktbedingungen vor allem für Neuemissionen im Technologiesektor". Die Erstnotierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse war ursprünglich für den 12. November 2021 geplant.

PUMA

testet in einem Pilotprojekt eine biologisch abbaubare Version des Suede-Sportschuhs. Der Re:Suede soll aus umweltschonenderen Materialien bei der Wildledergerbung, biologisch abbaubaren thermoplastischem Elastomeren (TPE) und Hanffasern hergestellt werden.

AT&T/VERIZON

AT&T und Verizon haben die für den 5. Dezember geplante Bereitstellung eines neuen 5G-Frequenzbandes verschoben. Die US-Telekomkonzerne wollen erst Bedenken der US-Luftfahrtbehörde FAA ausräumen, dass die Technologie wichtige Sicherheitssysteme im Cockpit von Flugzeugen stören könnte, wie einer der Mobilfunkanbieter und mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

AT&S

hat nach einem guten ersten Halbjahr erneut den Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 erhöht. AT&S rechnet in den zwölf Monaten per Ende März mit einem Erlöszuwachs von 21 bis 23 Prozent, wie aus der Halbjahresmitteilung hervorgeht. Bisher wurde ein Zuwachs von 17 bis 19 Prozent in Aussicht gestellt. Das Unternehmen hatte den Ausblick bereits im August angehoben. Die bereinigte EBITDA-Marge soll weiterhin zwischen 21 bis 23 Prozent liegen.

AXA

hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres gesteigert und ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,7 Milliarden Euro angekündigt.

HERTZ

Der Elektroauto-Hersteller Tesla und der Autovermieter Hertz verhandeln offenbar darüber, wie schnell Hertz Lieferungen aus einer Großbestellung von 100.000 Tesla-Elektroautos für seine Mietflotte erhalten wird. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

GENERALI

macht Fortschritte bei der vollständigen Übernahme des Rivalen Cattolica Assicurazioni SC. Der größte italienische Versicherer gab an, dass er nun 84,475 Prozent des kleineren Konkurrenten besitzt, wobei 60,803 Prozent des Aktienkapitals, auf das sich das Angebot bezieht, angeboten wurden.

KYNDRYL

Der IT-Konzern IBM hat die Ausgliederung des 19 Milliarden Dollar schweren Geschäftsbereichs für Informationstechnologie-Dienstleistungen abgeschlossen und setzt darauf, dass die Unabhängigkeit es leichter machen wird, einen Umsatzrückgang umzukehren.

MODERNA

hat ihre Umsatzprognose für dieses Jahr reduziert und rechnet nun mit einem Produktumsatz von 15 bis 18 Milliarden Dollar. Zuvor hatte Moderna angekündigt, dass seine Vorabkaufvereinbarungen in diesem Jahr einen Umsatz von 20 Milliarden Dollar ausmachen könnten. Einige Dosen, die 2021 geliefert werden sollten, seien auf Anfang 2022 verschoben worden, begründete der Impfstoffhersteller die Reduzierung der Prognose. Moderna rechnet für 2022 mit einem Umsatz von 17 bis 22 Milliarden Dollar.

GOOLE

Die Google-Mutter Alphabet hat einen milliardenschweren Deal mit der Futures-Börse CME geschlossen. Alphabet investiert 1 Milliarde US-Dollar in den Konzern und übernimmt die Verlagerung der Kern-Handelssysteme der CME in die Cloud.

