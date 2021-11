VW-Chef Herbert Diess hofft auf eine schnelle Umsetzung der Pläne zum Bau einer neuen Autofabrik am Stammsitz des Konzerns in Wolfsburg. "Das ist genau die Revolution, die Wolfsburg braucht", erklärte Diess auf Twitter. Ab 2026 will Volkswagen in einem neuen Werk das Elektromodell Trinity herstellen. Diess äußerte die Hoffnung, dass die Standortentscheidung zügig erfolgen werde.

RWE / SHELL

wollen Projekte in den Bereichen grüner Wasserstoff und Dekarbonisierung künftig gemeinsam angehen. So wollen RWE und Shell die künftige Entwicklung von Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff prüfen. Zudem sollen für industrielle Abnehmer grüne Wasserstofflösungen entwickelt werden.

PATRIZIA IMMOBILIEN

Das Immobilienunternehmen hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr präzisiert. Das Unternehmen sieht das operative Ergebnis 2021 nun zwischen 115 Millionen bis 135 Millionen Euro. Bisher wurde die Bandbreite mit 100 Millionen bis 145 Millionen Euro angegeben.

AAREAL

Der Aufsichtsrat hat eine erneute Forderung des aktivistischen Aktionärs Petrus Advisers nach einer teilweisen Neubesetzung des Kontrollgremiums zurückgewiesen. Den Anteilseignern empfiehlt der Aufsichtsrat laut Mitteilung, auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember gegen die Vorschläge des Ergänzungsverlangens zur Tagesordnung zu stimmen.

AURUBIS

Der Kupferkonzern baut für rund 300 Millionen Euro ein Multimetall-Recyclingwerk in den USA. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Bau im Richmond County im Bundesstaat Georgia in einer außerordentlichen Sitzung genehmigt. Mit den zuständigen Behörden sei zeitgleich eine Absichtserklärung über umfangreiche Wirtschaftsförderungen abgeschlossen worden.

UNILEVER

hat den geplanten Verkauf einer Reihe von Beauty- und Körperpflegemarken auf Eis gelegt, weil das Interesse daran zu gering war, wie informierte Personen sagten. Das ist ein Rückschlag für den niederländischen Konsumgüterkonzern, der unter Druck steht, sein Wachstum zu beschleunigen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2021 12:42 ET (17:42 GMT)