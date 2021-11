Die Smartphone-Bank N26 gibt ihr US-Geschäft nach zwei Jahren auf. Wie das Berliner Unternehmen mitteilte, werden seine Dienstleistungen nach dem 11. Januar in den USA nicht mehr zu Verfügung stehen. N26 wolle sich stärker auf das europäische Geschäft konzentrieren, das Angebot erweitern und ab dem kommenden Jahr auch Investmentprodukte anbieten.

Siemens Gamesa sichert sich Großauftrag in Alberta

Siemens Gamesa wird einen geplanten Windpark des britischen Stromversorgers RES Group in der kanadischen Provinz Alberta mit 20 Windturbinen des Typs 5.0-145 bestücken. Der Windpark mit einer Gesamtleistung von 100 Megawatt soll 50.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Vitesco beteiligt sich an kanadischer Gan Systems

Vitesco Technologies hat eine strategische Partnerschaft mit dem in Kanada ansässigen Unternehmen Gan Systems Inc vereinbart. Die Kanadier haben sich auf Galliumnitrid-Leistungstransistoren spezialisiert und liefern unter anderem an die Automobilindustrie, wie der deutsche Automobilzulieferer für Antriebstechnologien mitteilte. Als Teil der strategischen Partnerschaft erwirbt Vitesco eine Minderheitsbeteiligung an Gan.

Alibaba verdient wegen Investmentverlusten weniger

Die Alibaba Group Holding Ltd hat im zweiten Geschäftsquartal aufgrund von Verlusten aus ihren Aktieninvestitionen in börsennotierte Unternehmen einen Gewinnrückgang verzeichnet, beim Umsatz aber zugelegt. Das chinesische E-Commerce-Unternehmen meldete einen Nettogewinn für die Aktionäre von 5,37 Milliarden Yuan (734 Millionen Euro), verglichen mit 28,77 Milliarden Yuan im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Alibaba reduziert Wachstumserwartungen

Die Alibaba Group Holding Ltd hat ihre Wachstumserwartungen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, da die chinesischen Verbraucher in einem zunehmend wettbewerbsintensiven E-Commerce-Markt weniger ausgeben.

BBVA will den Aktionären künftig mehr vom Gewinn lassen

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) will mehr vom Gewinn seinen Aktionären zukommen lassen und setzt sich ein paar neue Finanzziele für die Jahre bis 2024. Künftig werde 40 bis 50 Prozent des bereinigten konsolidierten ordentlichen Gewinns ausgeschüttet, statt wie bisher 35 bis 40 Prozent. Umgesetzt werden soll die Ausschüttungspolitik mit Hilfe von Zwischen- und Schlussdividenden, auch Aktienrückkäufe sind eine Option.

Ford steigt wegen Knappheit in Halbleitergeschäft ein

Die Ford Motor Co will in das Halbleitergeschäft einsteigen, nachdem ein Jahr lang Engpässe bei Computerchips die weltweite Produktion des Unternehmens lahmgelegt haben. Ford hat mit dem US-Chiphersteller Globalfoundries Inc eine strategische Vereinbarung über die Entwicklung von Chips getroffen, die schließlich zu einer gemeinsamen Produktion in den USA führen könnte.

Gazprom Neft verdient dank höherer Preise und Fördermengen mehr

Gazprom Neft hat im dritten Quartal von einer höheren Produktionsmenge und gestiegenen Preisen profitiert. Das russische Öl- und Gasunternehmen, das zu 96 Prozent der Gazprom PJSC gehört, verdiente mehr und ist zuversichtlich für dieses und nächstes Jahr.

CNH sieht Iveco-Wachstum bis 2026 bei bis zu 5 Prozent

Die CNH Industrial NV hat Ziele bis 2026 für ihren Lkw- und Bushersteller Iveco dargelegt, der ausgegliedert und im Januar in Mailand an die Börse gebracht werden soll. Demnach soll Iveco im Jahr 2026 einen Nettoumsatz im Industriegeschäft zwischen 16,5 und 17,5 Milliarden Euro erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von bis zu 5,0 Prozent entspricht und über den 11,8 Milliarden Euro von 2019 liegt.

Merck & Co bekommt weitere Zulassung für Krebsmittel Keytruda

Der US-Pharmakonzern Merck & Co kann sein Blockbuster-Medikament Keytruda für eine weitere Indikation vermarkten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament als unterstützende Therapie für bestimmte Patienten mit Nierenzellkarzinom nach einer Operation zugelassen.

Novo Nordisk kauft für 3,3 Mrd USD Partner Dicerna Pharmaceuticals

Novo Nordisk will für 3,3 Milliarden US-Dollar das Unternehmen Dicerna Pharmaceuticals kaufen. Je Aktie soll der Kaufpreis bei 38,25 Dollar in bar liegen, nachdem die Anteilsscheine am Mittwoch bei 21,28 Dollar geschlossen hatten.

Playmobil und Schleich warnen vor Engpässen vor Weihnachten

Im Spielwarenhandel zeichnen sich im Weihnachtsgeschäft Lieferschwierigkeiten ab. Der Hersteller Playmobil warnt vor einem "deutlichen Engpass im Dezember", wie die Wirtschaftswoche berichtete. Playmobil-Produkte "werden dann nicht überall verfügbar sein". Der Spielfigurenhersteller Schleich stehe nach eigenen Angaben bei rund 20 Prozent seiner Produkte "vor besonderen Herausforderungen". Einzelne Spielesets würden "ab Dezember nicht rechtzeitig lieferbar sein".

Unilever verkauft Teegeschäft für 4,5 Mrd Euro an CVC Capital

Die Unilever plc verkauft ihr globales Teegeschäft Ekaterra für 4,5 Milliarden Euro an CVC Capital Partners Fund VIII, und zwar ohne Barmittel und ohne Schulden. Der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern teilte mit, dass Ekaterra - mit einem Portfolio von 34 Marken, darunter Lipton, PG Tips, Pukka, T2 und TAZO - im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.

