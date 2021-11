Die Airbus SE hat einen Auftrag über vier Frachtflugzeuge des Typs A350F mit der französischen Transportgesellschaft CMA CGM Group unterzeichnet. Die verbindliche Absichtserklärung werde in den kommenden Wochen fertig gestellt und vergrößere die Airbus-Flotte von CMA CGM auf neun Flugzeuge.

Boeing drosselt Dreamliner-Produktion noch weiter - Kreise

Der Flugzeughersteller Boeing hat die Produktion des 787 Dreamliner offenbar noch weiter zurückgefahren, während er Mängel behebt, die die Auslieferung neuer Maschinen verzögern. Im Boeing-Werk in North Charleston in South Carolina gehen Arbeiter und Ingenieure Probleme im Zusammenhang mit Passagier- und Frachttüren der bereits im Bau befindlichen Flugzeuge an, wie informierte Personen sagten.

J&J hält eigene Medikamenten-Pipeline für unterschätzt

Wenige Tage nach der Ankündigung, sich von seiner Consumer-Health-Sparte zu trennen, weist Johnson & Johnson Anleger darauf hin, dass die Wall Street das Wachstumspotenzial seines Pharmageschäfts dramatisch unterschätzt. Auf einem Investorentag erläuterte das Unternehmen eine Medikamentenpipeline, die nach eigenen Angaben im Jahr 2025 zu einem Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar in der Pharmasparte führen wird.

Pentagon startet Ausschreibung für neues Cloud-Projekt

Das US-Verteidigungsministerium Pentagon hat die vier großen Technologiekonzerne des Landes - Amazon, Microsoft, die Alphabet-Tochter Google und Oracle - formell um die Einreichung von Angeboten für einen mehrere Milliarden Dollar schweren Cloud-Computing-Vertrag gebeten. Der Vertrag soll das Cloud-Computing-Projekt "Jedi" ersetzen, für das Microsoft 2019 vom Pentagon den alleinigen Zuschlag erhalten hatte und dessen Vergabe von Amazon angefochten wurde.

