stockt ihren Corporate-Venture-Capital-Arms M Ventures auf. Das zusätzliche Kapital in Höhe von 600 Millionen Euro werde über die nächsten fünf Jahre zur Verfügung gestellt und soll dazu eingesetzt werden, die Anzahl und Größenordnung von Investitionen weiter zu erhöhen, teilte der DAX-Konzern mit.

Die hohe Nachfrage nach Gebrauchtwagen beschert der Finanzsparte von Volkswagen dieses Jahr ein Rekordergebnis. Positiv wirken sich auch geringere Risikokosten für Kredit- und Restwertrisiken aus, wie Volkswagen Financial Services mitteilte. Die besonders starke Ergebnisdynamik der ersten neun Monate setze sich aktuell auch im vierten Quartal fort.

Belastet von der sich wieder verschärfenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Restriktionen hat die Allane SE (vormals Sixt Leasing SE) den Ausblick für den Vertragsbestand und den Umsatz für dieses Jahr gesenkt. Das Ergebnis vor Steuern dürfte aber mit einem höheren einstelligen Millionen-Euro-Betrag innerhalb einer Spanne zwischen 5,5 Millionen und 6,5 Millionen Euro liegen.

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer weist bei der Impfung mit zwei Dosen gegen die neue Omikron-Variante eine deutlich geringere Wirksamkeit auf. Vorläufige Ergebnisse von Laboruntersuchungen hätten aber gezeigt, dass drei Impfdosen die Omikron-Variante neutralisieren, teilten die beiden Unternehmen mit.

will das Pumpengeschäft durch die Komplettübernahme von Gemeinschaftsunternehmen in Asien ausbauen. Wie der Konzern mitteilte, werden die Mehrheits-Joint-Ventures der Pierburg Mikuni Pump Technology in China und Japan komplett gekauft. Die Unternehmen liefern elektrische Kühlmittel-Pumpen und weitere Komponenten an den asiatischen Markt.

Die Beteiligungsgesellschaft Carlyle will den noch verbliebenen Schaltbau-Aktionären im Rahmen eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages eine Abfindung in Höhe von 50,33 Euro je Aktie anbieten.

Der Spielzeughersteller Lego, mehr als 1 Milliarde Dollar in eine neue Fabrik in Asien zu investieren, um die wachsende Nachfrage nach seinen Produkten in der Region zu bedienen.

Die Online-Apotheke besorgt sich frisches Kapital zur Finanzierung ihrer Wachstumsinitiativen. Wie das Unternehmen mitteilte, will es 600.000 Aktien mit einem Nennwert von 30 Franken das Stück ausgeben. Auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch bei 331 Franken könnte Zur Rose knapp 200 Millionen Franken erlösen.

