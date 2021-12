Der Kohleausstieg kommt einen weiteren Schritt voran: Zuschläge der Bundesnetzagentur für Kompensationszahlungen im Gegenzug für freiwillige Stilllegungen erhielten unter anderem das Braunkohlekraftwerk Euskirchen in Nordrhein-Westfalen des Betreibers Pfeifer & Langen sowie das Steinkohlekraftwerk Staudinger Block 5 in Hessen, das von Uniper betrieben wird. Spätestens ab Mai 2023 dürfen diese Kohlekraftwerke keinen Kohlestrom mehr verkaufen.

Halbleiter-Zulieferer Entegris schluckt Konkurrenten CMC Materials

Milliarden-Deal in der Halbleiterbranche: Der US-Zulieferer für die Halbleiter-Fertigung Entegris übernimmt seinen US-Wettbewerber CMC Materials. Der Halbleiter-Material- und Komponenten-Hersteller zahlt nach eigenen Angaben 133 US-Dollar in bar zuzüglich 0,4506 eigene Aktien für jeden angedienten CMC-Anteilsschein. Das entspricht einem Aufschlag von 35 Prozent auf den CMC-Schlusskurs von Dienstag.

Samsara mit mehr als 10 Milliarden Dollar bewertet

Der Operations-Data-Cloud-Anbieter Samsara wird im Zuge seines Börsengangs mit über 10 Milliarden US-Dollar bewertet. Wie die Samsara Inc, die unter dem Börsenkürzel IOT an der New York Stock Exchange gelistet wird, mitteilte, werden 35 Millionen Aktien zu je 23 Dollar und damit am oberen Ende der Preisspanne ausgegeben.

