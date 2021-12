Die Darmstädter Merck KGaA hat in Europa eine Zulassungsempfehlung für ihr Medikament Tepmetko mit dem Wirkstoff Tepotinib zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs erhalten. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) empfahl die Zulassung des Medikamentes als Monotherapie zur Behandlung von fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC) mit einer bestimmten Genveränderung bei erwachsenen Patienten, die nach einer vorausgegangenen Immuntherapie und/oder platinhaltigen Chemotherapie eine systemische Therapie benötigen.

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge haben den Startschuss für die Übernahme der Aareal Bank gegeben. Die Aktionäre können dem Übernahmevehikel Atlantic Bidco ihre Anteile seit diesem Freitag andienen, wie die Gesellschaft mitteilte. Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 19. Januar um Mitternacht.

Der Schuhhersteller Birkenstock aus Linz am Rhein will sein neues Werk in Mecklenburg-Vorpommern bauen. Der Industriepark Berlin-Stettin in der Stadt Pasewalk habe "gute Aussichten", Standort für das neue Werk mit mittelfristig 1.000 neuen Arbeitsplätzen zu werden, teilte Till Backhaus (SPD) mit, Minister für ländliche Räume in Mecklenburg-Vorpommern. Die Stadtvertreter in Pasewalk stimmten demnach mit großer Mehrheit dem Verkauf einer 120.000-Quadratmeter-Fläche an Birkenstock zu.

Der Ingenieurdienstleister Bertrandt kauft die Philotech Systementwicklung und Software GmbH und deren Tochterunternehmen. Die Transaktion muss noch vom Bundeskartellamt abgesegnet werden, der Vollzug wird im ersten Quartal 2022 erwartet.

hat ihre Jahresprognose erneut gesenkt. Wegen einer Projektverzögerung bei einem Kunden in China sowie anhaltenden Engpässen in der globalen Logistik könne das Unternehmen versandfertige Solarsysteme im Wert von bis zu 11 Millionen Euro und andere Systeme im Wert von ca. 6 Millionen Euro nicht planmäßig vor Geschäftsjahresende ausliefern. Daher würden diese Bestellungen voraussichtlich im ersten Quartal 2022 umsatzwirksam.

Der Reifenhersteller Goodyear will bis 2050 klimaneutral werden. Das Unternehmen aus Akron im US-Bundesstaat Ohio hat sich außerdem verpflichtet, auf seine für 2030 gesetzten Zwischenziele hinzuarbeiten. Bis zu diesem Jahr will das Unternehmen die Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 46 Prozent und die Scope-3-Emissionen um 28 Prozent reduzieren.

Die Wertpapiersparte von JP Morgan wird wegen Verstoßes gegen die Dokumentationspflichten der US-Börsenaufsicht SEC zur Kasse gebeten. Die Behörde brummte JP Morgan Securities eine Strafe von 125 Millionen US-Dollar auf. Zuvor hat das Unternehmen nach Angaben der SEC zugegeben, dass Mitarbeiter persönliche Telefone, E-Mails und Textnachrichten genutzt haben, um für die Bank Geschäfte zu tätigen. JP Morgan kündigte eine Mitteilung an die Börse an, in der die Strafe anerkannt wird.

