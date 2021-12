Der Autozulieferer hat einen Nachfolger für den langjährigen Finanzvorstand Mark Wilhelms außerhalb des Unternehmens gefunden. Stefan Bauerreis, seit 2014 bei Schaeffler als regionaler CFO für den Finanzbereich der Region Europa zuständig, werde den Posten laut Mitteilung zum Juni 2022 übernehmen. Wilhelms werde seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und zum 30. September 2022 sein Mandat niederlegen.

VITESCO

Der Autozulieferer hat eine Rückstellung von 80 Millionen Euro wegen der laufenden Diesel-Ermittlungen gebildet. Die Summe sei für das noch laufende vierte Quartal gebildet worden, teilte die Vitesco Technologies Group AG mit. Der Betrag werde das Konzernergebnis von Vitesco entsprechend belasten.

STO

Der Baustoffhersteller hat seine Umsatzprognose für 2021 wegen günstiger Witterungsbedingungen leicht und die Gewinnprognose deutlich erhöht. Rückenwind gebe dem Unternehmen laut Mitteilung auch eine besser als erwartete Geschäftsentwicklung in wichtigen Märkten oder positive Produktmixeffekte im vierten Quartal.

TRATON

Bei der Nutzfahrzeugholding tauschen die Vertriebsvorstände von MAN und Navistar ihre Posten. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Göran Nyberg von der MAN Truck & Bus SE zum 1. März 2022 als Executive Vice President Commercial Operations zu Navistar wechseln. Friedrich Baumann von Navistar werde zum 1. April 2022 als Head of Sales and Customer Solutions zu MAN wechseln.

FERRARI

führt am 10. Januar eine neue Organisationsstruktur ein. Drei hochrangige Manager werden das Unternehmen im Zuge dessen verlassen. Technologievorstand (CTO) Michael Leiters, der für die Markendiversifizierung verantwortliche Chief Brand Diversification Officer Nicola Boari und Chief Manufacturing Officer Vincenzo Regazzoni werden ihre Zusammenarbeit mit der Ferrari NV beenden, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

IBERDROLA

hat einen Auftrag zur Errichtung eines Umspannwerks in Brasilien erhalten. Der Energiekonzern bezifferte das Investment laut Mitteilung auf etwa 103 Millionen Euro.

ORACLE / CERNER

Der US-Softwarekonzern Oracle verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme im Geschäft mit Software für Krankenhäuser und Ärzte. Für 95 US-Dollar je Aktie kauft Oracle laut Mitteilung die Cerner Corp, die damit insgesamt mit rund 28,3 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

ROYAL DUTCH SHELL

Der Energiekonzern hat beschlossen, seine Aktienstruktur zu vereinfachen und seinen Steuersitz nach Großbritannien zu verlegen. Zudem soll der Name laut Mitteilung Anfang nächsten Jahres in Shell plc geändert werden. Der Konzern geht davon aus, seinen Namen in der Woche ab dem 24. Januar zu ändern.

UBS

geht gegen eine Steuerstrafe in Frankreich vor. Wie die UBS AG mitteilte, wurde die Berufung innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Tagen eingereicht. Ein Pariser Gericht hat die Großbank in einem Berufungsprozess vergangene Woche zur Zahlung von 1,8 Milliarden Euro verurteilt. Die Richter sprachen die Schweizer Bank wegen Geldwäsche, Steuerbetrug und illegaler Geschäftspraktiken schuldig. Die Bank war in Verdacht geraten, wohlhabende französische Kunden jahrelang zur Steuerhinterziehung verleitet zu haben.

